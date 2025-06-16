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Мир ждет новая гонка ядерных вооружений, предупредили аналитики SIPRI

Ядерный взрыв на атолле Бикини / © Getty Images

Согласно данным аналитиков SIPRI, почти все девять государств, обладающих ядерным оружием, — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации, совершенствуя существующее оружие и создавая его новые версии.

Количество ядерных боеголовок на январь 2025 года / © SIPRI

По оценке SIPRI, на январь 2025-го в мире существовала 12 241 ядерная боеголовка. Из них примерно 9614 относятся к военным запасам для потенциального использования, то есть располагаются в шахтах, специальных хранилищах, ими оснащены самолеты либо подлодки. И эти боеголовки могут быть оперативно развернуты.

Приблизительно 90% всего ядерного оружия приходятся на Россию и США: 4309 и 3700 соответственно. По сравнению с прошлым годом их арсеналы практически не изменились, но обе страны ведут активную модернизацию.

У Китая сейчас не менее 600 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал этой страны растет быстрее, чем любого другого государства: примерно на 100 новых боеголовок в год с 2023-го. К январю 2025 года КНР построил 350 новых пусковых шахт на севере и востоке страны.

Ядерные арсеналы Великобритании и Франции остались на прежнем уровне. Индия и Пакистан активно развивают новые системы доставки — в частности, стремятся создать ракеты, которые могли бы нести несколько боеголовок.

Северная Корея обладает 50 боеголовками, однако у нее достаточно материала, чтобы произвести еще 40.

Израиль, который публично не признает наличие у себя ядерного оружия, тоже, как полагают аналитики, модернизирует ядерный арсенал. В 2024 году он провел испытание ракетной двигательной установки, которая может быть связана с семейством баллистических ракет Jericho, способных нести ядерное оружие.