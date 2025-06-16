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Мир ждет новая гонка ядерных вооружений, предупредили аналитики SIPRI
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) представил новый доклад, посвященный ядерному оружию.
Согласно данным аналитиков SIPRI, почти все девять государств, обладающих ядерным оружием, — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации, совершенствуя существующее оружие и создавая его новые версии.
По оценке SIPRI, на январь 2025-го в мире существовала 12 241 ядерная боеголовка. Из них примерно 9614 относятся к военным запасам для потенциального использования, то есть располагаются в шахтах, специальных хранилищах, ими оснащены самолеты либо подлодки. И эти боеголовки могут быть оперативно развернуты.
Приблизительно 90% всего ядерного оружия приходятся на Россию и США: 4309 и 3700 соответственно. По сравнению с прошлым годом их арсеналы практически не изменились, но обе страны ведут активную модернизацию.
У Китая сейчас не менее 600 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал этой страны растет быстрее, чем любого другого государства: примерно на 100 новых боеголовок в год с 2023-го. К январю 2025 года КНР построил 350 новых пусковых шахт на севере и востоке страны.
Ядерные арсеналы Великобритании и Франции остались на прежнем уровне. Индия и Пакистан активно развивают новые системы доставки — в частности, стремятся создать ракеты, которые могли бы нести несколько боеголовок.
Северная Корея обладает 50 боеголовками, однако у нее достаточно материала, чтобы произвести еще 40.
Израиль, который публично не признает наличие у себя ядерного оружия, тоже, как полагают аналитики, модернизирует ядерный арсенал. В 2024 году он провел испытание ракетной двигательной установки, которая может быть связана с семейством баллистических ракет Jericho, способных нести ядерное оружие.
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Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
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