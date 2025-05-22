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После модернизации старый телескоп рассмотрел Солнце в невиданных деталях

Обсерватория Тейде, расположенная на живописных склонах Тенерифе, вновь поразила научный мир уникальными снимками Солнца, раскрывающими динамику его активных зон в невиданных деталях. Благодаря недавней модернизации телескопа VTT ученым удалось получить уникальные 8K-изображения солнечных пятен, плазменных потоков и магнитных полей — с разрешением до 100 километров.

Изображение поверхности Солнца в высоком разрешении, полученное новой усовершенствованной системой камер VTT / © R. Kamlah et al. 2025

Наземные телескопы обычно сосредоточены на отдельных участках Солнца, пропуская общую картину, тогда как спутники охватывают весь диск, но без высокой детализации.

В этом контексте VTT, функционирующий с 1988 года и охватывающий область диаметром около 200 тысяч километров, восполнил важный пробел: его поле зрения втрое превышает возможности стандартных больших телескопов.

Изображение поверхности Солнца в высоком разрешении, полученное новой усовершенствованной системой камер VTT / © R. Kamlah et al. 2025

Однако настоящим прорывом стала новая система камер, созданная Потсдамским институтом астрофизики. Эта система способна делать 100 снимков со скоростью 25 кадров в секунду и объединять их в единое изображение разрешением 8000 на 6000 пикселей — в формате 8K. Такой подход позволяет нейтрализовать искажения, вызванные земной атмосферой, и фиксировать динамичные процессы продолжительностью всего около 20 секунд.

Усовершенствованный телескоп открыл ученым новые горизонты: они смогли наблюдать солнечные пятна в супергрануляции, закрученные магнитные поля, вызвавшие три мощные вспышки, а также движения плазмы в фотосфере и хромосфере. Эти достижения приближают человечество к разгадке механизмов солнечных вспышек — явлений, оказывающих значительное влияние на космическую погоду и работу техники на Земле.

Кроме того, внедрение технологий 8K-камер обещает стать стандартом для будущих телескопов, увеличивая их поле зрения втрое по сравнению с современными системами в формате 4K и открывая новые возможности для астрономических исследований.