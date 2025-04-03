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Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Эксперты BusinessWaste.co.uk применили технологию искусственного интеллекта для создания изображений, показывающих, как будут выглядеть люди из-за воздействия микропластика на организм.

Влияние микропластика на организм человека / © BusinessWaste.co.uk

По мнению специалистов, длительное или постоянное попадание крошечных кусочков пластика, длиной не более пяти миллиметров, в организм человека вместе с пищей или воздухом может привести к хроническому воспалению кожи, сыпи и состоянию, похожему на экзему. А также к замедлению рефлексов, проблемам с памятью и потенциальному тремору рук.

Другие неприятные побочные эффекты могут включать неконтролируемую потерю или, наоборот, набор веса, истончение волос и изменение цвета кожи.

Влияние микропластика на организм человека / © BusinessWaste.co.uk

Авторы фото отметили, что их цель — заставить людей задуматься и обратить внимание на эту масштабную проблему.