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Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата
Исследователь из Рочестерского технологического института Эндрю Хаверли для борьбы с изменениями климата на Земле предложил взорвать термоядерное устройство мощностью 81 гигатонну под плато Кергелен в Южном океане. Это в 1600 раз мощнее термоядерной «Царь-бомбы».
По мнению Хаверли, его предложение принесет Земле сплошные плюсы.
Во-первых, взрыв сможет измельчить почти четыре триллиона тонн базальта на дне океана, запустив естественный процесс, который высасывает углекислый газ из атмосферы. В результате реакции поглотятся все выбросы углекислого газа за последние 30 лет.
Во-вторых, заряды, заложенные на глубине от шести до восьми километров, создадут давление в 800 атмосфер, что поглотит ударную волну, а использование термоядерных зарядов в сочетании с толщей земной коры сведет к минимуму радиационное загрязнение, и экосистема почти не пострадает.
В-третьих, создание бомбы и ее подрыв обойдется, по расчетам Хаверли, всего в 10 миллиардов долларов — мелочь по сравнению с прогнозируемыми 100 триллионами долларов ущерба от изменения климата к 2100 году и ухудшением условий жизни сотен миллионов людей.
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