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Стало известно, сколько полетов выполнит новейшая европейская ракета в 2025 году

Инженеры французской компании Arianespace сейчас готовят ракету Ariane 6 к новому полету. Ее полезной нагрузкой станет разведывательный спутник CSO-3 для французских военных. Запуск, запланированный не ранее 26 февраля, состоится на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане и станет первым для Ariane 6 в 2025 году.

Ariane 6 готовится к запуску разведывательного спутника CSO-3 / © Arianespace

Недавно генеральный директор Arianespace Дэвид Кавайолес рассказал о планах по запускам Ariane 6.

«В этом году мы планируем провести пять стартов Ariane 6, первый из которых состоится в феврале. Затем хотим достичь нашей целевой частоты как можно скорее», — сообщил Кавайолес, отметив, что под целевой частотой он подразумевает от девяти до 10 пусков в год.

Arianespace не раскрыла график будущих полетов Ariane 6. Скорее всего, большая их часть состоится во второй половине 2025 года.