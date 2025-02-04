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Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Компания Figure AI объявила о подписании контракта с неназванным крупным коммерческим заказчиком. По условиям сделки Figure AI построит 100 000 гуманоидных роботов в течение следующих четырех лет.

Человекоподобный робот Figure 02 / © Figure AI

Первым публично названным клиентом компании стал автомобильный гигант BMW, подписавший контракт в конце 2024 года. Роботы Figure AI уже начали работу на его заводах.

Вообще, Figure AI выделяется скоростью внедрения своих продуктов. Компания выпустила первого гуманоида Figure 01 всего через 31 месяц после основания фирмы. А его улучшенная модель Figure 02 станет идеальным помощником в домашнем хозяйстве.

Роботы Figure AI оснащены микрофонами и динамиками для голосового взаимодействия, а благодаря большой языковой модели компании OpenAI они могут вести с пользователем и членами семьи диалог на естественном языке.

Figure 02 получил элегантный дизайн, сочетающий тканевую обивку и металлические элементы. Конструкция обеспечивает широкий диапазон движений, манипуляторы оснащены 16 степенями свободы.