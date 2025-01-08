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Николай Головин
Николай Головин
32 минуты назад
Рейтинг: +206
Посты: 564

Лучшие космические изображения 2024 года, сделанные орбитальными обсерваториями «Хаббл» и «Джеймс Уэбб»

Журналисты издания The Atlantic выбрали самые красивые, на их взгляд, изображения, которые получили в прошлом году космические телескопы NASA — «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

Сообщество
# NASA
# Джеймс Уэбб
# космос
# Хаббл
Центр туманности Змеи, которая расположенная в 1300 световых годах от Земли. В ней идет процесс активного звездообразования / © NASA, ESA, ESA, STScI, K. Pontoppidan, J. Green
Центр туманности Змеи, которая расположенная в 1300 световых годах от Земли. В ней идет процесс активного звездообразования / © NASA, ESA, ESA, STScI, K. Pontoppidan, J. Green
Рябь от слияния галактик. В объектив телескопа «Хаббл» попала линзовидная галактика NGC 4753, которая находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Как полагают астрономы, она слилась с соседней карликовой галактикой около 1,3 миллиарда лет назад, образовав характерные волнистые пылевые полосы вокруг своего ядра / © ESA / Hubble & NASA, L. Kelsey
Рябь от слияния галактик. В объектив телескопа «Хаббл» попала линзовидная галактика NGC 4753, которая находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Как полагают астрономы, она слилась с соседней карликовой галактикой около 1,3 миллиарда лет назад, образовав характерные волнистые пылевые полосы вокруг своего ядра / © ESA / Hubble & NASA, L. Kelsey
Штормовая погода. Циклоны и антициклоны в северных широтах Юпитера запечатлел телескоп «Хаббл» / © NASA, ESA, STScI, A. Simon, M. H. Wong, J. DePasquale
Штормовая погода. Циклоны и антициклоны в северных широтах Юпитера запечатлел телескоп «Хаббл» / © NASA, ESA, STScI, A. Simon, M. H. Wong, J. DePasquale
За гривой. Это изображение, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», запечатлело самые четкие фрагменты туманности Конская Голова / © ESA / Webb, NASA, CSA, K. Misselt and A. Abergel
За гривой. Это изображение, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», запечатлело самые четкие фрагменты туманности Конская Голова / © ESA / Webb, NASA, CSA, K. Misselt and A. Abergel
Столкновение галактик. На этом снимке «Хаббла» изображена галактика Arp 122, которая на самом деле состоит из двух огромных галактик, взаимодействующих друг с другом — NGC 6040 (слева) и LEDA 59642 (справа). Это космическое слияние происходит примерно в 570 миллионах световых лет от Земли и разворачивается на протяжении миллиардов лет / © ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA 
Столкновение галактик. На этом снимке «Хаббла» изображена галактика Arp 122, которая на самом деле состоит из двух огромных галактик, взаимодействующих друг с другом — NGC 6040 (слева) и LEDA 59642 (справа). Это космическое слияние происходит примерно в 570 миллионах световых лет от Земли и разворачивается на протяжении миллиардов лет / © ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA 
Сияние горячих молодых звезд. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел захватывающий вид галактики I Zwicky 18, которая находится примерно в 59 миллионах световых лет от Земли и классифицируется как карликовая неправильная галактика / © ESA / Webb, NASA, CSA, A. Hirschauer, M. Meixner
Сияние горячих молодых звезд. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел захватывающий вид галактики I Zwicky 18, которая находится примерно в 59 миллионах световых лет от Земли и классифицируется как карликовая неправильная галактика / © ESA / Webb, NASA, CSA, A. Hirschauer, M. Meixner
С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» международная группа астрономов обнаружила пять кандидатов в самые далекие известные протошаровые скопления. Они существовали через 460 миллионов лет после Большого Взрыва в галактике, изображение которой видно благодаря эффекту гравитационного линзирования / © ESA / Webb, NASA & CSA, L. Bradley, A. Adamo, and the Cosmic Spring collaboration
С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» международная группа астрономов обнаружила пять кандидатов в самые далекие известные протошаровые скопления. Они существовали через 460 миллионов лет после Большого Взрыва в галактике, изображение которой видно благодаря эффекту гравитационного линзирования / © ESA / Webb, NASA & CSA, L. Bradley, A. Adamo, and the Cosmic Spring collaboration
Изображение центральной области темного молекулярного облака Хамелеон I, находящегося примерно в 630 световых годах от Земли, было получено космическим телескопом «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, and M. Zamani
Изображение центральной области темного молекулярного облака Хамелеон I, находящегося примерно в 630 световых годах от Земли, было получено космическим телескопом «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, and M. Zamani
Рассеянное скопление Westerlund 1 находится примерно в 12 000 световых лет от Земли, за огромным межзвездным облаком газа и пыли / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Zamani, M. G. Guarcello
Рассеянное скопление Westerlund 1 находится примерно в 12 000 световых лет от Земли, за огромным межзвездным облаком газа и пыли / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Zamani, M. G. Guarcello
Изображение, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», демонстрирует близлежащее к нашей планете скопление NGC 1333 с активным звездообразованием. Оно находится примерно в 960 световых годах от Земли, в молекулярном облаке Персея / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Scholz, K. Muzic, A. Langeveld, R. Jayawardhana
Изображение, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», демонстрирует близлежащее к нашей планете скопление NGC 1333 с активным звездообразованием. Оно находится примерно в 960 световых годах от Земли, в молекулярном облаке Персея / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Scholz, K. Muzic, A. Langeveld, R. Jayawardhana
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