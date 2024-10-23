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«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов недавно провел совещание, посвященное вопросам создания Российской орбитальной станции (РОС). Встреча прошла в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева. По этому случаю пресс-служба госкорпорации выложила снимки строящегося пилотируемого корабля «Орел».

Создание ПТК «Орел» / © «Роскосмос»

По сравнению с предыдущими фотографиями, которые опубликовали примерно год назад, на новых снимках видно, что ПТК «Орел» получил теплозащиту и многие элементы конструкции.

Создание ПТК «Орел» / © «Роскосмос»

Ранее стало известно, что тесты макетов возвращаемого аппарата «Орел» собираются провести на космодроме Восточный в 2025 году. Первые полноценные летные испытания этого корабля наметили на 2027-й. Спустя еще год «Орел» должен совершить первый полет к Российской орбитальной станции.

Создание ПТК «Орел» / © «Роскосмос»