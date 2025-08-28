Импортозамещенная кукуруза успешно прошла полевые испытания, выдержав местный климат

Новые сорта кукурузы, выведенные учеными Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова, успешно прошли испытания на опытном участке в селении Комсомольское Прохладненского района, продемонстрировав высокую урожайность и устойчивость к погодным условиям.

Сегодня специалисты университета ведут апробацию десяти новых линий. Посев был произведен в оптимальные агротехнические сроки, и уже через несколько недель появились густые ростки. По наблюдениям, всхожесть экспериментальных сортов составила впечатляющие 95%. В период засухи проводился полив, что позволило растениям не только выжить, но и активно развиваться.

Во время вегетации селекционерам пришлось приложить немало усилий для обеспечения чистоты эксперимента. Чтобы избежать нежелательного опыления от других образцов, каждый початок был аккуратно обернут в бумажные мешочки, содержащие пыльцу с двух или трех выбранных делянок.

Как отмечает заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем КБГУ Анзор Паритов, особенно хорошо себя зарекомендовали гибриды белозерной кукурузы, созданные на основе местных популяций. Несмотря на экстремальные температуры, они сформировали по два-три початка, что является отличным показателем. К тому же, как оказалось, зерно белозерных гибридов отличается высоким содержанием крахмала.

Уже этой осенью селекционеры соберут первый урожай. По предварительным оценкам, он превысит средние показатели на 10–15%.

Важно отметить, что разработка новых сортов велась в лаборатории КБГУ с применением передовых молекулярно-генетических методов. Такой инновационный подход позволил существенно ускорить процесс селекции, который при традиционных методах мог бы занять до 15 лет. Помимо высокой урожайности, новые линии отличаются повышенной устойчивостью к климатическим стрессам, что особенно актуально в условиях глобального потепления.

КБГУ намерен продолжить работу над созданием уникальных сортов и собрать всю коллекцию ДНК кукурузы. «Материала, полученного в ходе испытаний, хватит для выведения еще более продуктивных сортов кукурузы. Это позволит снизить зависимость от импорта семян из-за рубежа», – подчеркнул Анзор Паритов.

