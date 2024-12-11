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Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев
Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.
Умение отличать хорошие поступки от заслуживающих порицания считают фундаментальной человеческой чертой. В 2007 году группа исследователей под руководством Кили Хэмлин (Kiley Hamlin) из Йельского университета (США) в серии опытов показала, что уже на первом году жизни дети обладают ощущением добра и зла и отдают предпочтение просоциальным действиям. Позднее последователи неоднократно пробовали повторить эксперимент, но получали неоднозначные результаты.
Недавно новую попытку предпринял большой коллектив ученых из 40 исследовательских групп со всего мира, специализирующихся на психологии развития и наблюдениях за поведением детей в экспериментальных условиях. В рамках проекта протестировали 1018 младенцев, что делает его крупнейшим из проведенных на сегодня исследований такого рода.
По примеру предшественников во время тестов ученые демонстрировали детям в возрасте от 5,5 до 10,5 месяца представление с игрушечными персонажами, которые вели себя по-разному. Один из них помогал другому герою взбираться на холм, а второй, наоборот, мешал и сталкивал вниз.
После просмотра малышам предлагали выбрать кого-то из персонажей. Согласно прошлым результатам, всем шестимесячным младенцам и большинству 10-месячных больше нравился положительный, «помогающий» герой.
Новая серия тестов на более крупной выборке не выявила такого предпочтения. Дети разделились примерно поровну: около половины младенцев выбирали помогающих персонажей и почти столько же ― мешающих.
В результате ученые заключили, что эксперимент не подтверждает врожденную природу морали.
«Дети до 10 месяцев еще не способны отличать хороший поступок от плохого», — заявил один из авторов исследования Маркус Паулюс (Markus Paulus), профессор кафедры психологии развития и педагогической психологии в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене (Германия).
Статью о результатах новой работы опубликовал журнал Developmental Science.
Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.
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