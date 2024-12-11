  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 14:50
ФизТех
500

Физики сделали шаг для понимания фундаментальных свойств материи

4.5

Измерение электрического дипольного момента легких ядер, таких как дейтрон и протон, представляет собой одну из важнейших задач в современной физике. Оно может дать ключ к пониманию асимметрии между материей и антиматерией, а также помочь в поиске новых физических явлений, выходящих за рамки стандартной модели. Исследователи из МФТИ представили новую магнитооптическую структуру нуклотрона, которая может стать основой для экспериментов по измерению электрического дипольного момента дейтрона.

ФизТех
# антиматерия
# дейтрон
# материя
# протон
# стандартная модель
Ускорительный комплекс NICA / © «Письма в ЭЧАЯ

Результаты работы опубликованы в журнале «Письма в ЭЧАЯ». В последние десятилетия было предложено множество методов и подходов для измерения электрического дипольного момента дейтрона, однако создание эффективной экспериментальной установки оставалось сложной задачей. Авторы работы сосредоточились на модернизации магнитооптической структуры нуклотрона, чтобы создать условия для точного измерения ЭДМ дейтрона. В рамках своей теоретической работы они решили четыре ключевые проблемы.

Во-первых, они реализовали концепцию «квазизамороженного» спина в оптике ускорителя. Во-вторых, увеличили длину прямых промежутков между арками. В-третьих, обеспечили нулевую дисперсию на прямых участках. В-четвертых, решили задачу сохранения длины кольца ускорителя с учетом размещения оборудования.


Электростатическая вставка для компенсации поворота спина в магнитостатической арке / © «Письма в ЭЧАЯ»

Для достижения этих целей исследователи предложили использовать электростатические дефлекторы с отрицательной кривизной, что позволяет сохранять направление спина вдоль импульса во всем кольце.

В результате работы была разработана магнитооптическая структура с суперпериодичностью N = 8, которая позволяет значительно улучшить условия для измерения электрического дипольного момента дейтрона. Авторы также рассмотрели возможность перехода к суперпериодичности N = 16, что еще больше приблизит свойства структуры к «замороженной» структуре, уменьшая угол поворота пучка на каждой арке.

Юрий Сеничев, профессор кафедры фундаментальных взаимодействий и космологии МФТИ, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, отметил: «Наша работа может открыть новые возможности для исследования электрического дипольного момента легких ядер, что может привести к значительным прорывам в понимании фундаментальных свойств материи».

Разработанная структура может быть использована не только для измерения электрического дипольного момента дейтрона, но и для исследования электрического дипольного момента протона, что делает ее универсальным инструментом для будущих экспериментов в области ядерной физики. Эти исследования могут помочь в поиске новых физических явлений и углублении нашего понимания взаимодействий на субатомном уровне. Работа поддержана Российским научным фондом.

Опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
411 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# антиматерия
# дейтрон
# материя
# протон
# стандартная модель
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Дек
700
Систематический обзор птиц: воробьинообразные
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Межзвездные полеты. Мечты и математика
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Трава и еда: как мясо сделало из обезьяны человека
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Дек
500
Вещи и война
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Сага об антибиотиках
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
БЮРО 1440: От концепции до орбиты
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Легко ли видеть ушами?
Парк Горького
Москва
Экскурсия
14 Дек
1300
Экскурсия в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:36
Юлия Трепалина

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.

Психология
# дети
# младенцы
# мораль
# просоциальное поведение
6 часов назад
Полина Меньшова

Психологи опровергли мнение, что женский оргазм зависит от мыслей

Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.

Психология
# восприятие
# женский оргазм
# оргазм
# тело
Позавчера, 21:04
Елизавета Александрова

В крупнейшем звездном скоплении Млечного Пути нашли систему из черных дыр

В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.

Астрономия
# космос
# Омега Центавра
# черные дыры звездной массы
# черные дыры промежуточной массы
# Шаровые скопления
8 декабря
Елена Кудрявцева

Почему ученые до сих пор не понимают, как работает мозг? Интервью с Константином Анохиным

О том, где скрывается человеческое «я», что такое «знающие нейроны», какие страны наиболее активно развивают нейронауки и о том, почему нам важно признать наличие сознания у животных, мы поговорили с одним из самых выдающихся нейробиологов, директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академиком Константином Анохиным.

Биология
Интервью
# животные
# мозг
# нейробиология
# нейроны
# сознание
# физиология
Выбор редакции
7 декабря
Любовь

Древний квазар выбросил радиоджеты длиннее нашей Галактики

Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой активные ядра галактик, питаемые центральными сверхмассивными черными дырами. Электромагнитное излучение, испускаемое этими объектами, позволяет астрономам изучать структуру Вселенной на ранних этапах ее развития, однако мощный радиоджет, исходящий от недавно обнаруженного экстремально яркого квазара J1601+3102, ставит под сомнение существующие представления о «космической заре».

Астрономия
# джеты
# квазары
# радиоастрономия
# радиотелескопы
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
Позавчера, 21:04
Елизавета Александрова

В крупнейшем звездном скоплении Млечного Пути нашли систему из черных дыр

В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.

Астрономия
# космос
# Омега Центавра
# черные дыры звездной массы
# черные дыры промежуточной массы
# Шаровые скопления
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 61

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно