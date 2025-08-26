  • Добавить в закладки
26 августа, 14:10
Юлия Трепалина
10

Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков

❋ 4.4

Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.

Психология
# видеоигры
# дети
# компьютерные игры
# младшие школьники
# мотивация
# учеба
мальчик с игровой приставкой
© Tyler Lagalo, unsplash.com

Научные данные о потенциальных вреде и пользе видеоигр для детей разнятся. Однако психологи и медики ранее предупреждали, что чрезмерное увлечение компьютерными играми может способствовать повышенной возбудимости и раздражительности, ухудшению качества сна и снижению концентрации внимания у подрастающего поколения. Также исследователи не раз акцентировали внимание на негативных последствиях для здоровья из-за избытка экранного времени.

Группа специалистов в области психологии и образования из Канады недавно рассмотрела влияние видеоигр еще на один аспект — мотивацию детей к учебе. Исследователи решили проверить, может ли увлечение геймингом вести к снижению интереса мальчиков и девочек к предметам начальной школы, таким как чтение, письмо и математика. Или же дело обстоит наоборот: школьники с низкой академической мотивацией чаще ищут в играх возможность для самореализации.

В поиске ответа на вопрос ученые воспользовались данными многолетнего проекта Quebec Longitudinal Study of Child Development. Его участниками стали дети, рожденные в канадской провинции Квебек в 1997 и 1998 годах. Исследователи на протяжении нескольких лет следили за их биопсихосоциальным развитием и академической адаптацией. Для нового анализа взяли сведения, собранные в 2005, 2006 и 2008 годах, когда участникам исполнилось семь, восемь и 10 лет соответственно. В общую выборку вошел 1631 ребенок, в том числе 785 мальчиков и 846 девочек. Информацию о времени за видеоиграми в анкетах предоставили родители, а о мотивации к учебе исследователи судили по результатам опроса самих школьников.

В целом мальчики больше времени тратили на видеоигры, а девочки характеризовались более высокой учебной мотивацией. Также выяснилось, что каждый дополнительный час игр у мальчиков семи лет коррелировал с двухпроцентным снижением мотивации учиться к восьми годам. Эта взаимосвязь сохранялась и у 10-летних школьников. Примечательно, что статистический анализ не показал подобного эффекта у девочек. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что мальчики ежедневно проводили за видеоиграми в среднем по часу, а девочки — вполовину меньше, по 30 минут.

Ведущий автор работы психолог Габриэль Тирабоски сравнил выявленную тенденцию с эффектом снежного кома: чем больше времени школьники посвящали геймингу в первые годы учебы, тем сильнее повышалась вероятность негативных последствий для их успеваемости.

Рассмотрев корреляции, ученые также заключили, что гейминг способствовал падению учебной мотивации, а не наоборот: слабая заинтересованность в школьных предметах не предвещала большего времяпрепровождения за компьютерными играми. Статья об исследовании вышла в журнале Psychological Medicine.

Впрочем, авторы предупредили, что опора на результаты опросов и ряд неучтенных факторов не позволяют сделать окончательный вывод о причинно-следственной связи между геймингом и снижением интереса к учебе. Для подтверждения необходимы рандомизированные контролируемые эксперименты.

В научной литературе есть примеры, говорящие и о позитивном влиянии видеоигр. Международная группа психологов ранее установила, что они способны стимулировать развитие интеллекта у детей. В другой, более ранней статье исследователи из Великобритании сообщили, что у подростков видеоигры могут способствовать повышению уровня грамотности, развитию творческих способностей и пробуждению эмпатии.

Юлия Трепалина
788 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Психология
# видеоигры
# дети
# компьютерные игры
# младшие школьники
# мотивация
# учеба
Комментарии

