Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Научные данные о потенциальных вреде и пользе видеоигр для детей разнятся. Однако психологи и медики ранее предупреждали, что чрезмерное увлечение компьютерными играми может способствовать повышенной возбудимости и раздражительности, ухудшению качества сна и снижению концентрации внимания у подрастающего поколения. Также исследователи не раз акцентировали внимание на негативных последствиях для здоровья из-за избытка экранного времени.
Группа специалистов в области психологии и образования из Канады недавно рассмотрела влияние видеоигр еще на один аспект — мотивацию детей к учебе. Исследователи решили проверить, может ли увлечение геймингом вести к снижению интереса мальчиков и девочек к предметам начальной школы, таким как чтение, письмо и математика. Или же дело обстоит наоборот: школьники с низкой академической мотивацией чаще ищут в играх возможность для самореализации.
В поиске ответа на вопрос ученые воспользовались данными многолетнего проекта Quebec Longitudinal Study of Child Development. Его участниками стали дети, рожденные в канадской провинции Квебек в 1997 и 1998 годах. Исследователи на протяжении нескольких лет следили за их биопсихосоциальным развитием и академической адаптацией. Для нового анализа взяли сведения, собранные в 2005, 2006 и 2008 годах, когда участникам исполнилось семь, восемь и 10 лет соответственно. В общую выборку вошел 1631 ребенок, в том числе 785 мальчиков и 846 девочек. Информацию о времени за видеоиграми в анкетах предоставили родители, а о мотивации к учебе исследователи судили по результатам опроса самих школьников.
В целом мальчики больше времени тратили на видеоигры, а девочки характеризовались более высокой учебной мотивацией. Также выяснилось, что каждый дополнительный час игр у мальчиков семи лет коррелировал с двухпроцентным снижением мотивации учиться к восьми годам. Эта взаимосвязь сохранялась и у 10-летних школьников. Примечательно, что статистический анализ не показал подобного эффекта у девочек. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что мальчики ежедневно проводили за видеоиграми в среднем по часу, а девочки — вполовину меньше, по 30 минут.
Ведущий автор работы психолог Габриэль Тирабоски сравнил выявленную тенденцию с эффектом снежного кома: чем больше времени школьники посвящали геймингу в первые годы учебы, тем сильнее повышалась вероятность негативных последствий для их успеваемости.
Рассмотрев корреляции, ученые также заключили, что гейминг способствовал падению учебной мотивации, а не наоборот: слабая заинтересованность в школьных предметах не предвещала большего времяпрепровождения за компьютерными играми. Статья об исследовании вышла в журнале Psychological Medicine.
Впрочем, авторы предупредили, что опора на результаты опросов и ряд неучтенных факторов не позволяют сделать окончательный вывод о причинно-следственной связи между геймингом и снижением интереса к учебе. Для подтверждения необходимы рандомизированные контролируемые эксперименты.
В научной литературе есть примеры, говорящие и о позитивном влиянии видеоигр. Международная группа психологов ранее установила, что они способны стимулировать развитие интеллекта у детей. В другой, более ранней статье исследователи из Великобритании сообщили, что у подростков видеоигры могут способствовать повышению уровня грамотности, развитию творческих способностей и пробуждению эмпатии.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Параллелизм эволюции
Зачем нужны космические гейзеры Флориды
The Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на Украине
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Как это работает: камеры фиксации нарушений ПДД
Алгебра гармонии: что скрывают великие произведения литературы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии