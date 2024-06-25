В МГППУ узнали, что помогает студентам хорошо учиться

Внутренняя академическая мотивация необыкновенно важна для успешного обучения. Если преобладает сильная внутренняя мотивация, то она в достаточной степени определяет академическую успешность, но если мотивации не хватает либо она носит внешний характер, то повысить академическую успешность помогают другие компоненты, а именно — ресурсы саморегуляции и стиль объяснения успехов и неудач в достижении результата. К такому выводу пришли ученые МГППУ.

Изучение различных факторов, которые влияют на академические достижения студентов, не теряет своей актуальности, так как академические достижения тесно связаны с успешностью в профессиональной сфере. Общепризнанными факторами являются интеллектуальные и мотивационные, при этом значение мотивационных факторов объясняется их ролью в регуляции деятельности.

«Полученные нами результаты указывают на то, что студенты, чья мотивация обусловлена непосредственно учебной деятельностью, выше оценивают свои академические успехи, при этом у таких студентов, как правило, выше и средний балл. Возможно, это связано с тем, что они прикладывают больше усилий в процессе обучения», – рассказали в своей работе исследователи из МГППУ Наталия Радчикова и Марина Мерикова.

Мотивационные факторы могут легче и быстрее измениться, что привлекает к ним особое внимание. Исследование, проведенное в МГППУ совместно с Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка в рамках договора о сотрудничестве, показало, что характер мотивации в учебной деятельности несколько различны у студентов разной формы обучения. В частности, студенты заочного отделения, обучающиеся с применением дистанционных технологий, обладают более выраженной внутренней мотивацией, чем студенты очного отделения.

В то же время студенты очной формы обучения в большей степени склонны к экстернальной мотивации и несколько чаще демонстрируют отсутствие интереса и ощущения осмысленности учебной деятельности. Можно предполагать, что такие различия обусловлены самим форматом обучения, поскольку обучение посредством дистанционных технологий чаще всего предполагает большую самостоятельность студентов при изучении учебных материалов, большую включенность в процесс обучения и осознанность.

Между тем параметры саморегуляции, самоконтроля, самоэффективности, упорства и настойчивости фактически не имеют различий у студентов разной формы обучения. Это может свидетельствовать о том, что в целом личностные компоненты, отвечающие за успешность и достижение целей в любой деятельности, в том числе и учебной, не подвергаются значительным изменениям в процессе очного или заочного обучения.

Статистический анализ, проведенный в исследовании, показал, что мотивационно-регуляторная, когнитивно-мотивационная и интегративная компоненты в целом являются значимыми предикторами успешности учебной деятельности, между тем для студентов дневного отделения роль этих мотивационных компонент особенно велика. Можно предположить, что для студентов заочной формы обучения собственно внутренняя мотивация, стремление получить определенные знания является достаточным стимулом к обучению, достижению более высоких результатов, тогда как студентам дневного отделения требуются дополнительные факторы (в виде развития параметров саморегуляции, самоэффективности и самоконтроля).

Следовательно, если мотивационно-смысловая компонента сильно выражена, то она в достаточной степени определяет академическую успешность, но если мотивации не хватает либо она носит внешний характер, то повысить академическую успешность помогают другие компоненты, а именно – ресурсы саморегуляции и стиль объяснения успехов и неудач.

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МГППУ 62 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.