Эксперимент показал, как 90 секунд речи могут изменить карьеру

В департаменте иностранных языков МФТИ доказали, что, обучаясь жанру Elevator Pitch (когда идею нужно изложить за время поездки в лифте — примерно 90 секунд), студенты технических вузов развивают также умение устанавливать контакты в деловой среде и привлекать внимание к своим проектам. В дальнейшем все это способствует продвижению по службе.

Результаты работы опубликованы в журнале «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки».

Умение кратко, точно и понятно сформулировать мысль гарантирует человеку успех в профессиональной деятельности. Хотя квалификация инженерно-технических работников в первую очередь зависит от знаний законов природы и устройства промышленного оборудования, коммуникативные навыки не менее значимы.

Казалось бы, в повседневной жизни люди общаются без специальной подготовки. Однако в деловой среде, а особенно в научной, важно не только передать сложную информацию, но и убедиться, что аудитория ее воспринимает.

Один из видов публичных выступлений — Elevator Pitch, или, в переводе с английского, презентация в лифте. Речевой жанр с весьма необычным названием обязан своему появлению экономической ситуации, сложившейся в США во второй половине XX века. Предприниматели нуждались в средствах, а инвесторы — в быстрой и объективной оценке выдвигаемых проектов. В таких обстоятельствах Elevator Pitch стал эффективным способом представления идей и убеждения слушателей в их перспективности.

Жанр имеет свои особенности. Прежде всего это устная презентация работы либо самопрезентация выступающего. Продолжительность речи ограничена во времени, а именно: не более 90 секунд или 200 слов. Обстановка, в которой человек говорит, должна располагать к временному уравниванию статусов всех участников события, например поездка в лифте руководства и подчиненных.



Доля студентов, выполнивших задания ролевых игр: собеседование при трудоустройстве (слева), представление проекта перед грантодателями (справа). КГ — контрольная группа, ЭГ — экспериментальная группа / © Кравченко А. Н. и др., журнал «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки»

Методик обучения жанру Elevator Pitch с доказанной эффективностью развития навыков научной коммуникации нет. По этой причине в МФТИ восемь недель ставили педагогический эксперимент. В нем участвовали 132 бакалавра, изучающих английский язык на третьем курсе в соответствии с программами инженерно-технического направления подготовки.

Студентов разделили на две группы: экспериментальную и контрольную. Первой группе давали специально разработанные задания, выполнение которых позволяет овладеть жанром Elevator Pitch. Вторая занималась по стандартным методикам. Экзаменовали бакалавров в ходе ролевых игр и имитации профессиональной деятельности. Смысл игр заключался в репетиции двух мероприятий: собеседования при трудоустройстве и представления своего исследования перед грантодателями. Студенты, не вовлеченные в научную деятельность, готовили сообщение по заинтересовавшей их статье из рецензируемых журналов.

При выставлении оценок учитывалось мнение преподавателя и сокурсников. Для выполнения функций проверяющего студентам необходимо было повторить изученный материал, что в результате положительно сказалось на успеваемости и повысило мотивацию к учебе. Баллы за работу начисляли с учетом структуры изложения речи, адаптации ее под аудиторию, соблюдения стиля и временных рамок выступления.

Затем ученые провели статистический анализ результатов эксперимента. В экспериментальной группе успешно справились с заданиями 61–64% студентов, тогда как в контрольной группе — только 36–39%. Следовательно, обучение бакалавров жанру Elevator Pitch привело к росту успеваемости в 1,5–1,7 раза.

«Гипотеза нашего исследования подтвердилась,— подвела итог Оксана Маруневич, доцент департамента иностранных языков МФТИ.— Обучение жанру Elevator Pitch студентов технических вузов способствует развитию навыков научной коммуникации и успешной их интеграции в мировое научное сообщество».

Результат ролевой игры зависит как от знаний иностранного языка, так и от психологических аспектов: взаимоотношений в группе, личных предпочтений студентов, мотивации к учебе.

«Мы рекомендуем заранее ознакомить всех участников с правилами ролевых игр, в числе которых — обоснованная критика работ сокурсников,— пояснила Анастасия Кравченко, старший преподаватель департамента иностранных языков МФТИ.— Это позволит минимизировать субъективизм при оценивании».

В дальнейшем педагогический эксперимент будет продолжен. Сотрудники департамента иностранных языков планируют обучать студентов составлять аннотации своих проектов объемом менее 50 слов для публикации в социальных сетях. Такой формат подачи материала необходим для быстрого распространения научных знаний и вовлечения общественности в дискуссии.

