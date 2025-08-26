Уведомления
Эксперимент показал, как 90 секунд речи могут изменить карьеру
В департаменте иностранных языков МФТИ доказали, что, обучаясь жанру Elevator Pitch (когда идею нужно изложить за время поездки в лифте — примерно 90 секунд), студенты технических вузов развивают также умение устанавливать контакты в деловой среде и привлекать внимание к своим проектам. В дальнейшем все это способствует продвижению по службе.
Результаты работы опубликованы в журнале «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки».
Умение кратко, точно и понятно сформулировать мысль гарантирует человеку успех в профессиональной деятельности. Хотя квалификация инженерно-технических работников в первую очередь зависит от знаний законов природы и устройства промышленного оборудования, коммуникативные навыки не менее значимы.
Казалось бы, в повседневной жизни люди общаются без специальной подготовки. Однако в деловой среде, а особенно в научной, важно не только передать сложную информацию, но и убедиться, что аудитория ее воспринимает.
Один из видов публичных выступлений — Elevator Pitch, или, в переводе с английского, презентация в лифте. Речевой жанр с весьма необычным названием обязан своему появлению экономической ситуации, сложившейся в США во второй половине XX века. Предприниматели нуждались в средствах, а инвесторы — в быстрой и объективной оценке выдвигаемых проектов. В таких обстоятельствах Elevator Pitch стал эффективным способом представления идей и убеждения слушателей в их перспективности.
Жанр имеет свои особенности. Прежде всего это устная презентация работы либо самопрезентация выступающего. Продолжительность речи ограничена во времени, а именно: не более 90 секунд или 200 слов. Обстановка, в которой человек говорит, должна располагать к временному уравниванию статусов всех участников события, например поездка в лифте руководства и подчиненных.
Методик обучения жанру Elevator Pitch с доказанной эффективностью развития навыков научной коммуникации нет. По этой причине в МФТИ восемь недель ставили педагогический эксперимент. В нем участвовали 132 бакалавра, изучающих английский язык на третьем курсе в соответствии с программами инженерно-технического направления подготовки.
Студентов разделили на две группы: экспериментальную и контрольную. Первой группе давали специально разработанные задания, выполнение которых позволяет овладеть жанром Elevator Pitch. Вторая занималась по стандартным методикам. Экзаменовали бакалавров в ходе ролевых игр и имитации профессиональной деятельности. Смысл игр заключался в репетиции двух мероприятий: собеседования при трудоустройстве и представления своего исследования перед грантодателями. Студенты, не вовлеченные в научную деятельность, готовили сообщение по заинтересовавшей их статье из рецензируемых журналов.
При выставлении оценок учитывалось мнение преподавателя и сокурсников. Для выполнения функций проверяющего студентам необходимо было повторить изученный материал, что в результате положительно сказалось на успеваемости и повысило мотивацию к учебе. Баллы за работу начисляли с учетом структуры изложения речи, адаптации ее под аудиторию, соблюдения стиля и временных рамок выступления.
Затем ученые провели статистический анализ результатов эксперимента. В экспериментальной группе успешно справились с заданиями 61–64% студентов, тогда как в контрольной группе — только 36–39%. Следовательно, обучение бакалавров жанру Elevator Pitch привело к росту успеваемости в 1,5–1,7 раза.
«Гипотеза нашего исследования подтвердилась,— подвела итог Оксана Маруневич, доцент департамента иностранных языков МФТИ.— Обучение жанру Elevator Pitch студентов технических вузов способствует развитию навыков научной коммуникации и успешной их интеграции в мировое научное сообщество».
Результат ролевой игры зависит как от знаний иностранного языка, так и от психологических аспектов: взаимоотношений в группе, личных предпочтений студентов, мотивации к учебе.
«Мы рекомендуем заранее ознакомить всех участников с правилами ролевых игр, в числе которых — обоснованная критика работ сокурсников,— пояснила Анастасия Кравченко, старший преподаватель департамента иностранных языков МФТИ.— Это позволит минимизировать субъективизм при оценивании».
В дальнейшем педагогический эксперимент будет продолжен. Сотрудники департамента иностранных языков планируют обучать студентов составлять аннотации своих проектов объемом менее 50 слов для публикации в социальных сетях. Такой формат подачи материала необходим для быстрого распространения научных знаний и вовлечения общественности в дискуссии.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Мифическая реальность: 9 настоящих земных драконов
Веру в дьявола связали с эпидемиями — возможно, зря
Нестандартные уравнения: как искусственный интеллект ищет мельчайшие иголки в гигантском стоге сена научных возможностей
Научно-фантастический короткометражный сериал «Атропа» (7 серий)
Сергей Попов: «Быстрые радиовсплески – новая загадка в космосе»
Путешествие к центру Земли: как «Психея» найдет прошлое нашей планеты в глубинах космоса
Сверхзвуковые мифы туманного конуса
