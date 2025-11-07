От истерии до нейромодуляции: 200 лет пути в понимании двигательных расстройств

О мероприятии

В этом году — это особая дата для неврологии — 200-летие Жана Мартена Шарко — выдающегося невролога XIX века, заложившего основы изучения этих заболеваний. Двигательные расстройства (паркинсонизм, дистонии, тремор и другие) являются глобальной проблемой, затрагивающей миллионы людей. Эта дата призвана повысить внимание медицинского и научного сообщества, государственных и общественных структур к этой гетерогенной и очень обширной группе заболеваний.

Заведующая кафедрой неврологии МБУ ИНО ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Бриль Екатерина Витальевна осветит исторические аспекты изучения двигательных расстройств, основные заболевания, сопровождающиеся расстройствами движений, современные подходы к диагностике и терапии, а также будущие перспективы в лечении нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений.

Расписание ул. Островитянова, 1с10 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация