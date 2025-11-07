Уведомления
Слушатели узнают про перспективы в лечении нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений.
О мероприятии
В этом году — это особая дата для неврологии — 200-летие Жана Мартена Шарко — выдающегося невролога XIX века, заложившего основы изучения этих заболеваний. Двигательные расстройства (паркинсонизм, дистонии, тремор и другие) являются глобальной проблемой, затрагивающей миллионы людей. Эта дата призвана повысить внимание медицинского и научного сообщества, государственных и общественных структур к этой гетерогенной и очень обширной группе заболеваний.
Заведующая кафедрой неврологии МБУ ИНО ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Бриль Екатерина Витальевна осветит исторические аспекты изучения двигательных расстройств, основные заболевания, сопровождающиеся расстройствами движений, современные подходы к диагностике и терапии, а также будущие перспективы в лечении нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
