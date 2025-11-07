  • Добавить в закладки
Лекция
12+
От истерии до нейромодуляции: 200 лет пути в понимании двигательных расстройств

Слушатели узнают про перспективы в лечении нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений.

Нейрокампус
27 ноября, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Островитянова, 1с10

О мероприятии

В этом году — это особая дата для неврологии — 200-летие Жана Мартена Шарко — выдающегося невролога XIX века, заложившего основы изучения этих заболеваний. Двигательные расстройства (паркинсонизм, дистонии, тремор и другие) являются глобальной проблемой, затрагивающей миллионы людей. Эта дата призвана повысить внимание медицинского и научного сообщества, государственных и общественных структур к этой гетерогенной и очень обширной группе заболеваний.

Заведующая кафедрой неврологии МБУ ИНО ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Бриль Екатерина Витальевна осветит исторические аспекты изучения двигательных расстройств, основные заболевания, сопровождающиеся расстройствами движений, современные подходы к диагностике и терапии, а также будущие перспективы в лечении нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений.

Расписание
27
Четверг
Ноябрь 2025
ул. Островитянова, 1с10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Островитянова, 1с10

7 ноября, 11:44
Александр Речкин
4
# биология
# история
# нейробиология
Комментарии

