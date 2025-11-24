Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай смоделировал подавление Starlink над Тайванем

Недавнее исследование, проведенное группой китайских ученых, представляет собой наиболее детальную на сегодня попытку смоделировать подавление Starlink над Тайванем.

Художественное изображение аппаратов Starlink / © SpaceX

Статья, опубликованная 5 ноября в журнале Systems Engineering and Electronics, приходит к выводу, что нарушение работы Starlink на территории, сравнимой с Тайванем, технически достижимо — но лишь с помощью массированных сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Китайские исследователи подчеркивают, что главное препятствие — не статичная система Starlink, а ее постоянно меняющаяся геометрия. В своем исследовании команда из Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института отмечает, что орбитальные плоскости группировки непрерывно меняются, а спутники постоянно появляются в зоне видимости и исчезают из нее.

Как сообщило издание South China Morning Post, такое динамичное поведение создает чрезвычайную неопределенность для любой военной силы, пытающейся отслеживать или глушить сигналы нисходящей линии связи Starlink.

Традиционные системы можно заглушить, просто подавив сигнал с земли более мощным излучением, но Starlink меняет саму парадигму. Спутники системы находятся на низкой орбите, движутся с огромной скоростью и развернуты тысячами. Один пользовательский терминал никогда не работает только с одним спутником — он быстро переключается между несколькими, образующими постоянно меняющуюся сеть в небе. Как поясняют исследователи, даже если одна связь будет успешно нарушена, соединение за секунды переключится на другую, что делает устойчивое подавление гораздо более сложной задачей.

Группа китайских исследователей считает, что единственной реалистичной контрмерой может быть только полностью распределенная стратегия создания помех. Вместо нескольких мощных наземных станций атакующей стороне потребуются сотни, а то и тысячи небольших синхронизированных глушителей, развернутых в воздухе на дронах, аэростатах или самолетах. Вместе эти платформы создадут обширный электромагнитный барьер над зоной боевых действий.

Китайские исследователи подсчитали, что для полного подавления Starlink над Тайванем потребуется не менее 935 синхронизированных платформ РЭБ, и это без учета резерва на случай выхода из строя, помех от рельефа или будущих модернизаций Starlink.