Лекция
16+
Оптическая астрономия

Слушатели узнают о крупнейших современных инструментах и телескопах ближайшего будущего.

Центр «Архэ»
26 ноября, 19:00 Идет 2 ч
1400 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Астрономия началась с визуальных наблюдений. Первые телескопы были оптическими, поэтому астрофизик, профессор РАН Сергей Попов начнет с разговора о самых привычных наземных телескопах, позволяющих наблюдать в той части спектра, в которой чувствительны глаза людей. Лектор вспомнит основы — принципы работы телескопа. Перечислит основные типы и важнейшие исторические вехи в развитии телескопостроения. А затем перейдет к разговору о крупнейших современных инструментах и телескопах ближайшего будущего.

Расписание
26
Среда
Ноябрь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

17 ноября, 07:51
Александр Речкин
1
# астрономия
# история
# космос
Комментарии

Написать комментарий

