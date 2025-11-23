Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Кошки — опасные инвазивные хищники, охотящиеся на птиц, рептилий и млекопитающих любых доступных им размеров. Но кошки охотятся и на беспозвоночных (жуков, пауков и так далее): в одной Австралии они ежегодно добывают более миллиарда особей.

Изучать охоту кошек на беспозвоночных трудно. В основном исследования сосредоточены на фекалиях, но останки насекомых сохраняются в них плохо, так как хитиновые панцири и надкрылья дробятся в пищеварительной системе. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Insect Conservation and Diversity, решили изучить данные не на выходе из кошек, а на входе, и для этого прибегли к анализу соцсетей.

Ученые применили метод iEcology. Метод состоит в том, чтобы изучать живую природу по случайным свидетельствам, которых в интернете накопилось множество. По мнению сторонников метода, данных так много, что по ним можно, например, изучать распространение инвазивных видов, определять даты смены времен года (по фотографиям цветущих деревьев), исследовать поведение и взаимодействия между видами.

Авторы научной работы проанализировали 17 000 материалов из TikTok и со стока iStock. Они отобрали 550 фото и видео, на которых кошки атакуют членистоногих и где можно определить, каких именно. Поиск вели по фразам «кошка насекомое» и «кошка, охотящаяся на насекомых» на английском, португальском и испанском языках. Чтобы избавиться от влияния алгоритмов TikTok, ученые завели отдельный аккаунт.

Анализ показал, что кошки охотятся на 14 отрядов членистоногих. Это очень широкий спектр — фактически все, что движется. На первом месте среди их жертв — прямокрылые (кузнечики, сверчки), 20,7%. На втором — полужесткокрылые, в основном цикады, 14,5%. На третьем — таракановые, на них приходится 14,4% жертв кошек. Также кошки ловят бабочек и мотыльков (11,5%), жуков (9,1%), ос, пчел и муравьев (8,5%) и стрекоз (7,1%). На пауков кошки охотятся реже всего — в 4% случаев.

Затем ученые сравнили свои результаты с классическими исследованиями фекалий из академической литературы. В обзоре рациона кошек 2023 года на первом месте оказались жуки, на втором — прямокрылые, на третьем — бабочки и мотыльки. Паукообразные были на четвертом месте. Тараканы же значительной доли добычи не составляют. При этом сколопендры, кивсяки и прочие многоножки в обзоре присутствуют, тогда как в исследовании соцсетей их нет совсем.

Рацион кошек (слева) и сравнение данных из научной литературы и соцсетей (справа) / © Alexandre & Costa-Pereira

Обилие кузнечиков в обоих исследованиях объясняется просто: прямокрылые — крупные насекомые, живут повсюду и стрекочут, чем привлекают хищника. Остальные различия связаны с тем, что традиционные исследования касаются в основном кошек, живущих на природе, где мало тараканов, зато встречаются многоножки.

Ученые заключили, что данные, собранные из соцсетей, конечно, не дают полной картины и не заменяют традиционный анализ, но могут восполнить пробелы в результатах, добытых обычными методами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.