Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Кошки — опасные инвазивные хищники, охотящиеся на птиц, рептилий и млекопитающих любых доступных им размеров. Но кошки охотятся и на беспозвоночных (жуков, пауков и так далее): в одной Австралии они ежегодно добывают более миллиарда особей.
Изучать охоту кошек на беспозвоночных трудно. В основном исследования сосредоточены на фекалиях, но останки насекомых сохраняются в них плохо, так как хитиновые панцири и надкрылья дробятся в пищеварительной системе. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Insect Conservation and Diversity, решили изучить данные не на выходе из кошек, а на входе, и для этого прибегли к анализу соцсетей.
Ученые применили метод iEcology. Метод состоит в том, чтобы изучать живую природу по случайным свидетельствам, которых в интернете накопилось множество. По мнению сторонников метода, данных так много, что по ним можно, например, изучать распространение инвазивных видов, определять даты смены времен года (по фотографиям цветущих деревьев), исследовать поведение и взаимодействия между видами.
Авторы научной работы проанализировали 17 000 материалов из TikTok и со стока iStock. Они отобрали 550 фото и видео, на которых кошки атакуют членистоногих и где можно определить, каких именно. Поиск вели по фразам «кошка насекомое» и «кошка, охотящаяся на насекомых» на английском, португальском и испанском языках. Чтобы избавиться от влияния алгоритмов TikTok, ученые завели отдельный аккаунт.
Анализ показал, что кошки охотятся на 14 отрядов членистоногих. Это очень широкий спектр — фактически все, что движется. На первом месте среди их жертв — прямокрылые (кузнечики, сверчки), 20,7%. На втором — полужесткокрылые, в основном цикады, 14,5%. На третьем — таракановые, на них приходится 14,4% жертв кошек. Также кошки ловят бабочек и мотыльков (11,5%), жуков (9,1%), ос, пчел и муравьев (8,5%) и стрекоз (7,1%). На пауков кошки охотятся реже всего — в 4% случаев.
Затем ученые сравнили свои результаты с классическими исследованиями фекалий из академической литературы. В обзоре рациона кошек 2023 года на первом месте оказались жуки, на втором — прямокрылые, на третьем — бабочки и мотыльки. Паукообразные были на четвертом месте. Тараканы же значительной доли добычи не составляют. При этом сколопендры, кивсяки и прочие многоножки в обзоре присутствуют, тогда как в исследовании соцсетей их нет совсем.
Обилие кузнечиков в обоих исследованиях объясняется просто: прямокрылые — крупные насекомые, живут повсюду и стрекочут, чем привлекают хищника. Остальные различия связаны с тем, что традиционные исследования касаются в основном кошек, живущих на природе, где мало тараканов, зато встречаются многоножки.
Ученые заключили, что данные, собранные из соцсетей, конечно, не дают полной картины и не заменяют традиционный анализ, но могут восполнить пробелы в результатах, добытых обычными методами.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Биологи впервые детально описали случай, когда самки морских леопардов продолжают заботиться о потомстве после его гибели. Наблюдения в чилийской Патагонии показали, что одна из самок не расставалась с телом детеныша 20 дней, перетаскивая его по льдинам и защищая от людей. Это самый продолжительный описанный случай подобного поведения у ластоногих.
В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
12 Июня, 2016
Автомобили будущего
26 Декабря, 2018
Скорость времени и «парадокс близнецов»
6 Сентября, 2014
Лукавый предок: с чего началось все живое
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии