Астрономы нашли редкую быстро растущую сверхмассивную черную дыру
Наблюдая за галактикой CANUCS-LRD-z8.6 с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», астрономы обнаружили в ее центре сверхмассивную черную дыру. Хотя она существовала всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, ее масса оказалась рекордной для столь ранней эпохи.
Ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, как именно в эпоху реионизации — через 400-800 миллионов лет после рождения Вселенной — сформировались сверхмассивные черные дыры (СМЧД). Считается, что они росли за счет бесконтрольного поглощения вещества, однако этот процесс, как ранее писал Naked Science, мог происходить в два этапа.
Международная исследовательская группа под руководством Роберты Триподи (Roberta Tripodi) из Университета Любляны (Словения) наблюдала галактику CANUCS-LRD-z8.6 в рамках программы CANUCS, направленной на изучение ранней Вселенной с помощью «Уэбба». Свет от объекта шел до Земли 13,3 миллиарда лет, а масса его центральной черной дыры превысила 100 миллионов масс Солнца — примерно в 25 раз больше, чем предсказывали модели.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, показали, что хотя CANUCS-LRD-z8.6 в тысячи раз меньше Млечного Пути, ее скорость звездообразования составила примерно 50 солнечных масс в год — очень много для столь молодой и компактной системы.
Спектральный анализ помог выявить признаки активности галактического ядра, которые невозможно объяснить только звездообразованием: температура газа в галактике достигала примерно 39 700 градусов Цельсия, а металличность — то есть для элементов тяжелее гелия — была низкой, составив менее 10-20% от солнечного уровня. Значит, светила в CANUCS-LRD-z8.6 только-только начали обогащать космическую среду металлами, а сама галактика сохранила «первозданный» химический состав эпохи реионизации.
Столь быстрое формирование сверхмассивной черной дыры ученые связали с особыми условиями: она, вероятно, возникла в результате прямого коллапса гигантского газового облака, а не гибели массивной звезды. По расчетам, такие объекты могли поглощать вещество со скоростью, превышающей предел Эддингтона — максимально устойчивую скорость «питания» черной дыры.
Открытие столь древней и необычной галактики подтверждает гипотезу о том, что черные дыры в ранней Вселенной развивались быстрее своих галактик, формируясь и набирая массу до того, как вокруг них появлялись звездные системы. Именно такие объекты, по мнению авторов новой научной работы, могли стать «зародышами» самых массивных квазаров и черных дыр во Вселенной.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта
Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
