Ученые выяснили, как избежать выгорания студентов
Исследователи Института образования НИУ ВШЭ показали, сколько времени имеет смысл тратить на учебу, внеучебную активность и личную жизнь, чтобы поддерживать успеваемость в вузе без ущерба для ментального здоровья. Анализ ответов 2753 студентов и их реальных академических показателей выявил точки риска, например избыток домашних заданий, и точки роста: сон, спорт, умеренную вовлеченность в проекты. С учетом полученных результатов ученые подготовили практические рекомендации для студентов и университетов.
Современное высшее образование зачастую сталкивается с двумя крайностями. С одной стороны, студентов призывают к активной внеучебной деятельности, с другой — на них лежит большая нагрузка по учебе. Различная организационная работа в университете способствует развитию межличностных навыков взаимодействия в команде, укрепляет уверенность студентов в себе, помогает расширению социальных связей и в конечном итоге способствует успешному трудоустройству. Однако излишние нагрузки нередко приводят к выгоранию, стрессу и снижению успеваемости. Другие студенты могут жертвовать учебной деятельностью ради участия во внеучебной, но это может негативно отразиться на академических успехах. До сих пор оставалось неясным, как именно сочетать эти виды нагрузки для оптимального распределения сил.
Ученые НИУ ВШЭ — ведущий научный сотрудник Института образования Наталья Малошонок, приглашенный преподаватель Ирина Щеглова и заместитель директора Центра внутреннего мониторинга Оксана Дремова — провели онлайн-опрос 2753 студентов бакалавриата одного из ведущих российских университетов, расположенных в Москве (данные анонимизированы). Сбор данных проводился с декабря 2021-го по февраль 2022 года. Работа опубликована в European Journal of Education.
Для измерения ежедневного распределения времени студентов на учебную и внеучебную деятельность ученые просили ответить на вопрос: «В среднем сколько часов в неделю Вы тратите на следующие виды деятельности: оплачиваемая работа в вузе; вне вуза; посещение занятий; развлекательных мероприятий; выполнение домашней работы; волонтерство; спорт, студенческие клубы; общение с друзьями; время с семьей и развлечения дома». Ответы распределили на несколько категорий в зависимости от затрачиваемого на деятельность времени: от нуля до 31 часа и более. Студентов также спрашивали об их привычках в отношении сна — тоже с разными категориями ответов: от пяти часов сна в сутки до восьми и более.
Затем ученые сопоставили данные опросов с реальными академическими показателями успеваемости студентов. Далее измерили уровень тревожности и депрессии с помощью психологических опросников. Степень депрессии измерялась с помощью анкеты о состоянии здоровья — PHQ-9, которая была переведена на русский язык и валидирована в предыдущих исследованиях. Для измерения тревожности использовалась оценка тревожности по Спилбергеру — STAI.
Посещение учебных занятий и выполнение домашних заданий связано с высокой успеваемостью. Однако перегрузка домашней работой (более 25 часов в неделю) уже коррелировала с ростом депрессии. Интересно, что даже посещение занятий в рамках аудитории (более 26 часов в неделю) не показало такой связи с ухудшением психологического здоровья.
«Самостоятельное выполнение заданий и освоение учебного материала требует от учащегося высоких навыков саморегуляции. Это значит, что студент должен сам поставить себе цели обучения, выделить время и место, поддерживать мотивацию к учебной деятельности, контролировать свое обучение, анализировать и пытаться повысить его эффективность, в то время как обучение в аудитории во многом направляется и поддерживается преподавателем, поэтому может оказаться для студента более легким способом обучения. Таким образом, такое обучение может способствовать большему психологическому благополучию студентов за счет меньшей психологической нагрузки и меньших требований к навыкам саморегуляции», — отметила Наталья Малошонок.
Наиболее полезными для академической успеваемости оказались работа в университете и участие в исследовательских и прикладных проектах. При этом положительный эффект наблюдался в основном у тех студентов, которые тратили на это до десяти часов в неделю. Посещение внеучебных мероприятий (лекций, мастер-классов) раз в три–шесть месяцев также хорошо повлияло на успеваемость, а вот более частое — уже нет. Что касается волонтерства, то, если студенты тратили на такую деятельность шесть и более часов в неделю, это приводило к повышению уровня тревожности.
«Волонтерство, как и профессиональная деятельность, сопряженная с помощью другим людям, часто связано с нежелательными последствиями для психологического здоровья, выгоранием, депрессией, высоким уровнем стресса. Для неподготовленных студентов волонтерство может оказаться серьезным испытанием, особенно если оно сопряжено с высокими учебными нагрузками. Такие студенты могут быть не в состоянии справиться со стрессовыми ситуациями самостоятельно. Поэтому чрезмерное вовлечение в волонтерскую деятельность во время обучения в университете может приводить к негативным последствиям для психологического здоровья», — рассказала Наталья Малошонок.
Одними из самых важных пунктов исследования оказались отдых, спорт и общение с друзьями и близкими. Пренебрежение отдыхом ради учебы и внеучебной деятельности наносило прямой ущерб и успеваемости, и психологическому здоровью. Студенты, которые спали семь-восемь часов в учебные дни, имели значительно более высокий уровень успеваемости и гораздо реже страдали от депрессии и тревоги по сравнению с теми, кто спал по пять-шесть часов.
Кроме того, от одного до пяти часов занятий спортом в неделю значительно снижают уровень тревоги и депрессии. Эффект усиливался при увеличении нагрузки. Проведение более 11 часов в неделю с друзьями и семьей вне дома также коррелировало с улучшением ментального здоровья. А вот развлечения в домашней обстановке (более 15 часов в неделю), напротив, оказались связаны с ростом тревожности. Ученые предположили, что такое количество времени дома, возможно, указывает на прокрастинацию или социальную изоляцию — вероятные причины тревожности.
Исследователи рекомендуют студентам не превышать лимита в десять часов в неделю на внеучебную деятельность. Важно также внимательно относиться к волонтерству и организационной работе, не брать на себя слишком много. Не жертвовать сном и общением — это не менее важно для успеха, чем лекции. Что касается университетов и преподавателей, то ученые советовали им следить за количеством домашних заданий, чтобы такая нагрузка не превышала 25 часов в неделю. При этом стоит смещать акцент на выполнение задач в аудитории, а не дома.
«Важно информировать студентов о рисках перегрузки и продвигать идеи тайм-менеджмента и баланса работа — отдых, а также предоставлять возможность психологической поддержки тем, кто активно занят в организации различных мероприятий», — поделилась мнением Малошонок.
Исследование НИУ ВШЭ впервые в рамках нашей страны выявило количество оптимальных нагрузок как в учебной, так и во внеучебной деятельности студентов, а также важность сбалансированного подхода к таким занятиям.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
