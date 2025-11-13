О мероприятии

Парнокопытные (Artiodactyla) прошли путь от всеядных форм до специалистов с уникальной пищеварительной системой и сложными рогами. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет о свиньях и энтелодонтах, «ужасных свиньях» миоцена, о верблюдах и ламах, выживших в суровых пустынях и в горной местности (и выяснит, кто их туда загнал), и о жвачных — оленях, антилопах, жирафах и их гигантских родственниках вроде Megaloceros с рогами в три метра размахом. Это история глобального расселения, конкуренции и настоящего эволюционного успеха.

