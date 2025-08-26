Уведомления
Врачи объяснили положительный эффект курения при язвенном колите
Язвенный колит — хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки. Он вызывает сильные боли в животе, диарею, ощущение постоянной усталости и потерю веса, что существенно снижает качество жизни. Несколько десятков лет назад врачи заметили, что язвенный колит у курильщиков протекает значительно легче. Ученые из Японии, наконец, нашли объяснение этому феномену.
Исследователи из Университета Гунма, Университета Тиба, больницы Касива, Университета Дзюнтэндо и Иокогамского государственного университета (все — в Японии) обнаружили: бактерии Streptococcus mitis, которые обычно размножаются в полости рта, как правило, проходят через всю пищеварительную систему и выводятся из организма. Однако курение каким-то образом способствует тому, чтобы они оседали в слизистой оболочке кишечника.
Исследователи не выявили такие бактерии в кишечнике у тех, кто не курил, и у людей, которые избавились от этой вредной привычки. Зато у курильщиков был значительно повышен уровень метаболита гидрохинона, который способствовал росту и размножению S. mitis. Эти бактерии, в свою очередь, вызывали появление Т-хелперов Th1 — особых клеток, которые становились важным звеном в процессе иммунного ответа на вторжение патогенных микроорганизмов. Это и приводило к снижению уровня воспаления в кишечнике.
Таким образом, перемещение бактерий рода Streptococcus из полости рта в кишечник и последующий иммунный ответ — механизм, позволяющий объяснить, почему курение помогает при язвенном колите.
Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые выделили 10 штаммов Streptococcus mitis из слюны курильщиков. Затем в течение пяти дней они вводили их мышам с язвенным колитом. В результате состояние животных значительно улучшилось.
Исследование, результаты которого ученые опубликовали в журнале Gut, ни в коем случае не говорит о том, что курение может быть полезно при язвенном колите. Эта привычка, как известно, приводит к увеличению риска рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней.
Однако пробиотическая терапия с использованием бактерий Streptococcus mitis и гидрохинона, вероятно, сможет имитировать эффект курения, но без всех его негативных последствий, подытожили японские ученые.
