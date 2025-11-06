О мероприятии

Врач экипажа годового международного эксперимента SIRIUS-23, член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, младший научный сотрудник лаборатории физиологии иммунной системы ИМБП РАН Ксения Орлова расскажет, как создают космос на Земле.

Лектор познакомит с арсеналом ученых: от «сухой» невесомости в иммерсионных ваннах до легендарных проектов изоляции MARS-500 и SIRIUS.

Слушатели узнают про детали самой длительной миссии проекта SIRIUS-23: год до «Луны» и обратно. Какие цели ставили ученые и как жил международный экипаж?

Участники мероприятия взглянут на эксперимент изнутри: какая наука делается «руками» испытателей, с помощью каких технологий? С какими медицинскими и психологическими вызовами сталкивается экипаж в полной автономии? Как шесть человек из разных стран уживаются, работают и поддерживают друг друга в атмосфере реального полета, с комическим питанием и оранжереей.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить