Слушатели погрузятся в эпоху II века нашей эры — в годы чудовищной чумы, жестоких войн, заговоров, мятежей, предательств и природных катаклизмов, — чтобы узнать, как, несмотря на все это, можно сохранять самообладание и спокойствие, иметь цель и смысл жизни и жить наполненной радостью жизнью.

Главным героем лекции станет последний «хороший» император Рима — Марк Аврелий, философ на троне. Человек, который оставил свой «дневник» — инструкцию достойной жизни. Философ-стоик Александр Саликов посмотрит на его жизненный путь и разберет десять главных уроков, которые могут пригодиться и в XXI веке.

