О мероприятии

Крокодилы когда-то прямо-таки правили планетой. Более того, многие из них были легкими двуногими сухопутными хищниками, а также… растительноядными бегунами. Некоторые из них жили в семейных колониях, роя системы нор для укрытия от хищников.

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев расскажет об истории эволюции крокодилов, которая по набору сюжетных поворотов вполне сравнима с аналогичной историей динозавров.

