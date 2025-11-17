О мероприятии

Каким был мир людей эпохи палеолита? Серо-бурым, унылым и наполненным ежедневной борьбой за выживание в экстремальных условиях — как это часто представляют себе современные потомки палеолитических охотников? Или ярким и разноцветным, веселым и красивым? Когда у людей появилась потребность в красках, волшебно меняющих привычные вещи?

Археолог, кандидат исторических наук Желтова Мария Николаевна расскажет о первых известных опытах человечества в обращении с красками — об их приготовлении, использовании и о богатой, разнообразной палитре красок эпохи палеолита.

