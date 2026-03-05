Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Нидерландах представили проекты по созданию «нового чуда света»
Нидерландская социальная инициатива Shift представила пять проектов, вошедших в шорт-лист конкурса на создание «нового чуда света», призванного побудить людей к действиям в ответ на изменение климата.
В борьбе за право спроектировать этот знаковый объект стоимостью 240 миллионов евро (более 21 миллиарда рублей) в Роттердаме участвуют Heatherwick Studio, MVRDV, Mecanoo, Office for Political Innovation и Ecosistema Urbano.
Согласно заданию, будущий объект должен стать «на 100 процентов устойчивым ориентиром», способным вдохновлять на действия в условиях климатического и биологического кризиса. Здание площадью 30 000 квадратных метров планируется возвести в развивающемся прибрежном районе Waterkant. В его составе предусмотрены иммерсивное пространство площадью 10 000 квадратных метров, гостиница, конференц-центр и фуд-корт.
Самым радикальным выглядит предложение роттердамского бюро MVRDV, разработанное совместно с командой, в которую входит дизайнер Йорис Лаарман — пионер применения 3D-печати в проектах городского озеленения.
Визуализации демонстрируют нечто похожее на гигантскую груду камней, покрытых растительностью, с входом, напоминающим пасть огромной черепахи.
Другое нидерландское бюро из шорт-листа — Mecanoo из Делфта — предложило здание с выраженным общественным характером. На изображениях показана структура с каскадной общественной площадью, поднимающейся через центр сооружения.
Лондонская студия Томаса Хезервика предлагает шестиуровневое здание, которое она описывает как «экосистему, вдохновленную коралловым рифом».
Аморфный проект испанского бюро Office for Political Innovation под руководством Андреса Хаке разработан в сотрудничестве с нидерландскими студиями Kaan Architecten и LOLA Landscape Architects. Он предлагает новый тип ориентира для эпохи климата — не монумент, а действующий разрез сквозь формирующийся мир, место, где климат ощущается, осмысляется и активно переосмысливается вместе.
Завершает шорт-лист еще одна испанская студия — Ecosistema Urbano. Ее предложение — покрытое растительностью сооружение, которое напоминает стопку различных объемов, соединенных наружными лестницами.
Долгосрочная амбиция Shift — построить по одному такому вдохновляющему «чуду света» на каждом континенте.
Победителя определит жюри, в которое входят директор Zaha Hadid Foundation Арик Чен, основатель UNStudio Бен ван Беркел, а также актриса и активистка Карис ван Хаутен. Итоги планируется подвести до конца весны.
