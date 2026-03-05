Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Нидерландах представили проекты по созданию «нового чуда света»

Нидерландская социальная инициатива Shift представила пять проектов, вошедших в шорт-лист конкурса на создание «нового чуда света», призванного побудить людей к действиям в ответ на изменение климата.

Проект роттердамского бюро MVRDV / © MVRDV

В борьбе за право спроектировать этот знаковый объект стоимостью 240 миллионов евро (более 21 миллиарда рублей) в Роттердаме участвуют Heatherwick Studio, MVRDV, Mecanoo, Office for Political Innovation и Ecosistema Urbano.

Согласно заданию, будущий объект должен стать «на 100 процентов устойчивым ориентиром», способным вдохновлять на действия в условиях климатического и биологического кризиса. Здание площадью 30 000 квадратных метров планируется возвести в развивающемся прибрежном районе Waterkant. В его составе предусмотрены иммерсивное пространство площадью 10 000 квадратных метров, гостиница, конференц-центр и фуд-корт.

Самым радикальным выглядит предложение роттердамского бюро MVRDV, разработанное совместно с командой, в которую входит дизайнер Йорис Лаарман — пионер применения 3D-печати в проектах городского озеленения.

Визуализации демонстрируют нечто похожее на гигантскую груду камней, покрытых растительностью, с входом, напоминающим пасть огромной черепахи.

«Дом перемен» — проект Mecanoo / © Mecanoo

Другое нидерландское бюро из шорт-листа — Mecanoo из Делфта — предложило здание с выраженным общественным характером. На изображениях показана структура с каскадной общественной площадью, поднимающейся через центр сооружения.

Urban Reef — проект лондонской студии Томаса Хезервика / © Heatherwick Studio

Лондонская студия Томаса Хезервика предлагает шестиуровневое здание, которое она описывает как «экосистему, вдохновленную коралловым рифом».

Проект испанского бюро Office for Political Innovation / © Office for Political Innovation

Аморфный проект испанского бюро Office for Political Innovation под руководством Андреса Хаке разработан в сотрудничестве с нидерландскими студиями Kaan Architecten и LOLA Landscape Architects. Он предлагает новый тип ориентира для эпохи климата — не монумент, а действующий разрез сквозь формирующийся мир, место, где климат ощущается, осмысляется и активно переосмысливается вместе.

Проект Ecosistema Urbano / © Ecosistema Urbano

Завершает шорт-лист еще одна испанская студия — Ecosistema Urbano. Ее предложение — покрытое растительностью сооружение, которое напоминает стопку различных объемов, соединенных наружными лестницами.

Долгосрочная амбиция Shift — построить по одному такому вдохновляющему «чуду света» на каждом континенте.

Победителя определит жюри, в которое входят директор Zaha Hadid Foundation Арик Чен, основатель UNStudio Бен ван Беркел, а также актриса и активистка Карис ван Хаутен. Итоги планируется подвести до конца весны.