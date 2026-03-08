Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотограф запечатлел бомбардировщик B-1B Lancer, вернувшийся с «кладбища самолетов»

Фотограф запечатлел бомбардировщик B-1B Lancer, вернувшийся с «кладбища самолетов» / © Ryan Rodriguez

Самолет, замеченный Родригесом, это B-1B Lancer с бортовым номером 86-0115 и именем «Rage», восстановленный из так называемого «кладбища самолетов». Он проходил функциональный контрольный полет после заводского ремонта Programmed Depot Maintenance (PDM) перед возвращением в строй.

PDM представляет собой цикл глубокой заводской модернизации и обслуживания, в ходе которого самолеты (в том числе B-1B Lancer ) проходят структурные инспекции, получают замену отдельных компонентов и различные обновления.

Во время PDM бомбардировщики B-1B Lancer практически полностью разбираются. Каждая деталь проходит проверку, все дефекты устраняются, после чего самолет собирают заново и возвращают на базу — практически в состоянии нового. После завершения инспекций самолет выполняет серию испытательных полетов. Только после этого он официально принимается обратно в строй и возвращается в свою эскадрилью.

Особенно интересно то, что «Rage» был восстановлен из хранилища AMARG, известного как «кладбище самолетов». Бомбардировщик провел более двух лет на базе хранения 309-й группы AMARG на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне.

Самолет перегнали в Авиационно-логистический комплекс Оклахома-Сити на базе Тинкер 2 июля 2024 года после того, как командование решило его вернуть в строй. После 1042 дней, проведенных в пустыне Аризоны, бомбардировщик прошел многоэтапный процесс восстановления. Во время этих работ «Rage» полностью лишился краски, что видно на снимке Родригеса. Новая окраска будет нанесена после завершения всех испытательных полетов.