Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 марта, 09:02
Фотограф запечатлел бомбардировщик B-1B Lancer, вернувшийся с «кладбища самолетов»

Авиационный фотограф Райан Родригес (Ryan Rodriguez) сделал действительно необычные снимки: «обнаженный» B-1B Lancer, сбрасывающий топливо на большой высоте над Абилином, штат Техас.

# авиация
# оружие
# самолёты
# США
# фотографии
Фотограф запечатлел бомбардировщик B-1B Lancer, вернувшийся с «кладбища самолетов» / ©  Ryan Rodriguez
Фотограф запечатлел бомбардировщик B-1B Lancer, вернувшийся с «кладбища самолетов» / ©  Ryan Rodriguez

Самолет, замеченный Родригесом, это B-1B Lancer с бортовым номером 86-0115 и именем «Rage», восстановленный из так называемого «кладбища самолетов». Он проходил функциональный контрольный полет после заводского ремонта Programmed Depot Maintenance (PDM) перед возвращением в строй.

PDM представляет собой цикл глубокой заводской модернизации и обслуживания, в ходе которого самолеты (в том числе B-1B Lancer ) проходят структурные инспекции, получают замену отдельных компонентов и различные обновления.

Во время PDM бомбардировщики B-1B Lancer практически полностью разбираются. Каждая деталь проходит проверку, все дефекты устраняются, после чего самолет собирают заново и возвращают на базу — практически в состоянии нового. После завершения инспекций самолет выполняет серию испытательных полетов. Только после этого он официально принимается обратно в строй и возвращается в свою эскадрилью.

Особенно интересно то, что «Rage» был восстановлен из хранилища AMARG, известного как «кладбище самолетов». Бомбардировщик провел более двух лет на базе хранения 309-й группы AMARG на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне.

Самолет перегнали в Авиационно-логистический комплекс Оклахома-Сити на базе Тинкер 2 июля 2024 года после того, как командование решило его вернуть в строй. После 1042 дней, проведенных в пустыне Аризоны, бомбардировщик прошел многоэтапный процесс восстановления. Во время этих работ «Rage» полностью лишился краски, что видно на снимке Родригеса. Новая окраска будет нанесена после завершения всех испытательных полетов.

