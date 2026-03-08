Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Фотограф запечатлел бомбардировщик B-1B Lancer, вернувшийся с «кладбища самолетов»
Авиационный фотограф Райан Родригес (Ryan Rodriguez) сделал действительно необычные снимки: «обнаженный» B-1B Lancer, сбрасывающий топливо на большой высоте над Абилином, штат Техас.
Самолет, замеченный Родригесом, это B-1B Lancer с бортовым номером 86-0115 и именем «Rage», восстановленный из так называемого «кладбища самолетов». Он проходил функциональный контрольный полет после заводского ремонта Programmed Depot Maintenance (PDM) перед возвращением в строй.
PDM представляет собой цикл глубокой заводской модернизации и обслуживания, в ходе которого самолеты (в том числе B-1B Lancer ) проходят структурные инспекции, получают замену отдельных компонентов и различные обновления.
Во время PDM бомбардировщики B-1B Lancer практически полностью разбираются. Каждая деталь проходит проверку, все дефекты устраняются, после чего самолет собирают заново и возвращают на базу — практически в состоянии нового. После завершения инспекций самолет выполняет серию испытательных полетов. Только после этого он официально принимается обратно в строй и возвращается в свою эскадрилью.
Особенно интересно то, что «Rage» был восстановлен из хранилища AMARG, известного как «кладбище самолетов». Бомбардировщик провел более двух лет на базе хранения 309-й группы AMARG на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне.
Самолет перегнали в Авиационно-логистический комплекс Оклахома-Сити на базе Тинкер 2 июля 2024 года после того, как командование решило его вернуть в строй. После 1042 дней, проведенных в пустыне Аризоны, бомбардировщик прошел многоэтапный процесс восстановления. Во время этих работ «Rage» полностью лишился краски, что видно на снимке Родригеса. Новая окраска будет нанесена после завершения всех испытательных полетов.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Крошечные окаменелые зубы млекопитающих рода Purgatorius откопали в осадочных породах на территории штата Колорадо. Ранее следы древнейшего родственника приматов попадались палеонтологам только на севере этого континента. Находки доказали раннее распространение эуархонтов в южные широты сразу после исчезновения нептичьих динозавров.
Каждый, кому доводилось держать кошку на руках, знает: если она вдруг сорвется вниз, то почти всегда приземлится на четыре лапы. Это происходит за доли секунды. Тело животного вращается в воздухе и словно само находит правильное положение. Не одно десятилетие ученые пытаются понять, как кошки проделывают этот трюк. Теперь исследователи приблизились к разгадке.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Января, 2015
Пытки в Северной Корее
21 Октября, 2017
Битва роботов себя не оправдала
29 Января, 2015
С точки зрения психоанализа: политика
31 Августа, 2015
Через 50 и 100 лет: кто будет жить на планете
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии