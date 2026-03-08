Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исчезнувшие мечты: 10 амбициозных мегапроектов, которые человечество не решилось построить
Мир мог бы выглядеть совершенно иначе, если бы представленные ниже мегапроекты вышли за пределы чертежной доски. Вместо этого сооружения, способные изменить облик городов и раздвинуть границы человеческой изобретательности, канули в небытие.
Башня Nakheel, Дубай, ОАЭ
Проект 2002 года предусматривал строительство 1005-метровой башни — первой в мире выше километра. Ожидалось завершение к 2020 году. Однако мировой финансовый кризис обрушил рынок недвижимости Дубая, и в 2009 году проект отменили.
«Иллинойс», Чикаго, США
В 1956 году Фрэнк Ллойд Райт спроектировал небоскреб высотой 1600 метров. Нереалистичный и чрезмерно дорогой, он так и не был построен. Тем не менее его дух отчасти воплотился в дубайском Бурдж-Халифа.
Дворец Советов, Москва, Россия
В начале 1930-х Борис Иофан выиграл конкурс на строительство Дворца Советов — гигантского здания высотой 495 метров со статуей Ленина наверху. Ради проекта в 1931 году снесли Храм Христа Спасителя. Строительство началось в 1937 году, но было остановлено войной и позже окончательно заброшено. В 1990-х годах храм восстановили.
Пирамида на Трафальгарской площади, Лондон, Великобритания
В 1815 году депутат сэр Фредерик Уильям Тренч продвигал идею строительства на Трафальгарской площади пирамиды высотой 91 метр. Проект дошел до публичной выставки, однако предполагаемая стоимость — около 150 миллионов долларов в современных ценах — оказалась чрезмерной. В итоге территорию расчистили, а на ее месте воздвигли колонну Нельсона.
Башня Хрустального дворца, Лондон, Великобритания
Огромный стеклянно-железный Хрустальный дворец был построен в Гайд-парке к Великой выставке 1851 года, а затем перенесен в Сиденей. До переноса архитектор Чарльз Бертон предложил превратить здание в прообраз небоскреба высотой 305 метров. Возможно, идея казалась заманчивой, но почти наверняка сооружение рухнуло бы под собственной тяжестью.
Башня «Глобус» на Кони-Айленде, Нью-Йорк, США
В 1906 году архитектор Сэмюэл Фриде представил проект 213-метровой сферы, которая должна была стать крупнейшим в мире парком развлечений с отелем, казино и роллердромом. Фриде пытался собрать 1,5 миллиона долларов, обещая инвесторам фантастическую прибыль. После череды задержек в 1908 году выяснилось, что проект был мошенничеством.
План Бернема, Чикаго, США
В 1909 году архитектор Дэниел Бернем предложил грандиозный план преобразования Чикаго: неоклассические здания, широкие проспекты, просторные площади и парки. Город мог бы стать «Парижем прерий». Часть идей реализовали, но во времена Великой депрессии замысел утратил поддержку.
Пирамида мемориала Линкольна, Вашингтон, США
В 1911 году на конкурсе проектов мемориала Аврааму Линкольну архитектор Джон Рассел Поуп предложил несколько смелых вариантов — зиккурат, храм в стиле майя и пирамиду. Победил проект Генри Бэкона — храм в греческом дорическом стиле.
План Масиа, Барселона, Испания
В начале 1930-х Ле Корбюзье предложил радикально перестроить барселонский район Эшампле, снеся модернистские здания и заменив их высотными блоками и зелеными зонами. Гражданская война и последующая диктатура Франко сорвали реализацию. Для исторического центра города это, возможно, стало благом.
Аэропорт на Манхэттене, Нью-Йорк, США
В 1946 году девелопер Уильям Зекендорф предложил построить аэропорт на крыше, перекрывающей 144 квартала Манхэттена. Цена в три миллиарда долларов и неизбежный хаос похоронили идею.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Крошечные окаменелые зубы млекопитающих рода Purgatorius откопали в осадочных породах на территории штата Колорадо. Ранее следы древнейшего родственника приматов попадались палеонтологам только на севере этого континента. Находки доказали раннее распространение эуархонтов в южные широты сразу после исчезновения нептичьих динозавров.
Каждый, кому доводилось держать кошку на руках, знает: если она вдруг сорвется вниз, то почти всегда приземлится на четыре лапы. Это происходит за доли секунды. Тело животного вращается в воздухе и словно само находит правильное положение. Не одно десятилетие ученые пытаются понять, как кошки проделывают этот трюк. Теперь исследователи приблизились к разгадке.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
