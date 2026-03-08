  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 марта, 08:46
Исчезнувшие мечты: 10 амбициозных мегапроектов, которые человечество не решилось построить

Мир мог бы выглядеть совершенно иначе, если бы представленные ниже мегапроекты вышли за пределы чертежной доски. Вместо этого сооружения, способные изменить облик городов и раздвинуть границы человеческой изобретательности, канули в небытие.

# история
# концепты
# небоскрёбы
# проекты
# строительство
# технологии
Башня Nakheel, Дубай, ОАЭ / © Associated Press / Alamy Stock Photo
Башня Nakheel, Дубай, ОАЭ / © Associated Press / Alamy Stock Photo

Башня Nakheel, Дубай, ОАЭ

Проект 2002 года предусматривал строительство 1005-метровой башни — первой в мире выше километра. Ожидалось завершение к 2020 году. Однако мировой финансовый кризис обрушил рынок недвижимости Дубая, и в 2009 году проект отменили.

«Иллинойс», Чикаго, США / © Milkomède / Wikimedia Commons
«Иллинойс», Чикаго, США / © Milkomède / Wikimedia Commons

«Иллинойс», Чикаго, США

В 1956 году Фрэнк Ллойд Райт спроектировал небоскреб высотой 1600 метров. Нереалистичный и чрезмерно дорогой, он так и не был построен. Тем не менее его дух отчасти воплотился в дубайском Бурдж-Халифа.

Дворец Советов, Москва, Россия  / © Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images
Дворец Советов, Москва, Россия  / © Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Дворец Советов, Москва, Россия

В начале 1930-х Борис Иофан выиграл конкурс на строительство Дворца Советов — гигантского здания высотой 495 метров со статуей Ленина наверху. Ради проекта в 1931 году снесли Храм Христа Спасителя. Строительство началось в 1937 году, но было остановлено войной и позже окончательно заброшено. В 1990-х годах храм восстановили.

Пирамида на Трафальгарской площади, Лондон, Великобритания / © Barratt London / Wikimedia Commons 
Пирамида на Трафальгарской площади, Лондон, Великобритания / © Barratt London / Wikimedia Commons 

Пирамида на Трафальгарской площади, Лондон, Великобритания

В 1815 году депутат сэр Фредерик Уильям Тренч продвигал идею строительства на Трафальгарской площади пирамиды высотой 91 метр. Проект дошел до публичной выставки, однако предполагаемая стоимость — около 150 миллионов долларов в современных ценах — оказалась чрезмерной. В итоге территорию расчистили, а на ее месте воздвигли колонну Нельсона.

Башня Хрустального дворца, Лондон, Великобритания / © Barratt London / Wikimedia Commons  
Башня Хрустального дворца, Лондон, Великобритания / © Barratt London / Wikimedia Commons  

Башня Хрустального дворца, Лондон, Великобритания

Огромный стеклянно-железный Хрустальный дворец был построен в Гайд-парке к Великой выставке 1851 года, а затем перенесен в Сиденей. До переноса архитектор Чарльз Бертон предложил превратить здание в прообраз небоскреба высотой 305 метров. Возможно, идея казалась заманчивой, но почти наверняка сооружение рухнуло бы под собственной тяжестью.

Башня «Глобус» на Кони-Айленде, Нью-Йорк, США / © Alamy Stock Photo / Chronicle / Alamy Stock Photo
Башня «Глобус» на Кони-Айленде, Нью-Йорк, США / © Alamy Stock Photo / Chronicle / Alamy Stock Photo

Башня «Глобус» на Кони-Айленде, Нью-Йорк, США

В 1906 году архитектор Сэмюэл Фриде представил проект 213-метровой сферы, которая должна была стать крупнейшим в мире парком развлечений с отелем, казино и роллердромом. Фриде пытался собрать 1,5 миллиона долларов, обещая инвесторам фантастическую прибыль. После череды задержек в 1908 году выяснилось, что проект был мошенничеством.

План Бернема, Чикаго, США / © Jules Guerin / Wikimedia Commons
План Бернема, Чикаго, США / © Jules Guerin / Wikimedia Commons

План Бернема, Чикаго, США

В 1909 году архитектор Дэниел Бернем предложил грандиозный план преобразования Чикаго: неоклассические здания, широкие проспекты, просторные площади и парки. Город мог бы стать «Парижем прерий». Часть идей реализовали, но во времена Великой депрессии замысел утратил поддержку.

Пирамида мемориала Линкольна, Вашингтон, США / © National Archives and Records Administration / Wikimedia Commons
Пирамида мемориала Линкольна, Вашингтон, США / © National Archives and Records Administration / Wikimedia Commons

Пирамида мемориала Линкольна, Вашингтон, США

В 1911 году на конкурсе проектов мемориала Аврааму Линкольну архитектор Джон Рассел Поуп предложил несколько смелых вариантов — зиккурат, храм в стиле майя и пирамиду. Победил проект Генри Бэкона — храм в греческом дорическом стиле.

План Масиа, Барселона, Испания / © Josep Torres Clavé / Wikimedia Commons
План Масиа, Барселона, Испания / © Josep Torres Clavé / Wikimedia Commons

План Масиа, Барселона, Испания

В начале 1930-х Ле Корбюзье предложил радикально перестроить барселонский район Эшампле, снеся модернистские здания и заменив их высотными блоками и зелеными зонами. Гражданская война и последующая диктатура Франко сорвали реализацию. Для исторического центра города это, возможно, стало благом.

Аэропорт на Манхэттене, Нью-Йорк, США  / © Barratt London / Wikimedia Commons
Аэропорт на Манхэттене, Нью-Йорк, США  / © Barratt London / Wikimedia Commons

Аэропорт на Манхэттене, Нью-Йорк, США

В 1946 году девелопер Уильям Зекендорф предложил построить аэропорт на крыше, перекрывающей 144 квартала Манхэттена. Цена в три миллиарда долларов и неизбежный хаос похоронили идею.

