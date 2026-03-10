Палеонтологи описали древнего родственника крокодилов, который осваивал прямохождение по мере взросления

Ученые описали новый вид древних рептилий Sonselasuchus cedrus — вымерших родственников крокодилов, живших 215 миллионов лет назад. Анализ костей из массового захоронения показал, что в детстве эти ящеры опирались на четыре конечности, но по мере взросления меняли локомоторный режим и становились полностью двуногими.

В триасовом периоде, до начала гегемонии динозавров, сушу активно осваивали псевдозухии — эволюционная ветвь, к которой относятся предки современных крокодилов. Одна из их групп, шувозавриды, в ходе эволюции приобрела черты двуногих динозавров-страусов: беззубый клюв, длинную шею и короткие передние лапки.

Некоторые ранние динозавры (в частности, завроподоморфы), как считается, осваивали хождение на задних лапах по мере взросления. Детенышами они передвигались на всех четырех, но взрослые особи бегали на задних лапах. Ученые предположили, что и двуногие псевдозухии, в частности Sonselasuchus cedrus из клады шувозаврид, могли пройти тот же путь.

Авторы исследования, опубликованного в издании Journal of Vertebrate Paleontology, изучили костный слой формации Чинле в Национальном парке «Окаменелый лес» (Аризона, США). В породах они раскопали скопление из более чем 950 разрозненных костей, принадлежащих как минимум 36 особям. Оценка степени срастания черепных швов, позвонков и костей таза показала, что найденная популяция почти полностью состояла из не до конца сформировавшихся детенышей и подростков.

Ученые отследили изменение пропорций тела в процессе онтогенеза. Они измерили длину и толщину десятков костей разного размера. Это позволило рассчитать аллометрию — математическую зависимость скорости роста конкретной части тела от увеличения общих габаритов животного.

Анализ выявил сильную разницу в темпах развития конечностей. По мере взросления особи задние ноги становились относительно длиннее и массивнее, принимая на себя весь вес тела. Передние лапы при этом росли медленнее и становились относительно короче. Авторы пришли к выводу, что свою молодость Sonselasuchus cedrus проводили на четырех лапах, а затем анатомически перестраивались на двуногий бег.

Сравнительная анатомия черепа подтвердила статус нового таксона. От своих ближайших родственников (родов Shuvosaurus и Effigia) S. cedrus отличается более тонким строением верхней челюсти, расширенными отверстиями для нервов и кровеносных сосудов, а также специфической формой нёба и квадратной кости.

Работа демонстрирует пример эволюционной конвергенции. Псевдозухии не только скопировали анатомию будущих динозавров-страусов, приобретя длинную шею и беззубый клюв, но и повторили их путь взросления. Смена локомоторного режима — переход от четвероногого передвижения в раннем возрасте к двуногому бегу у взрослых особей — возникла у этих родственников крокодилов совершенно независимо. Исследование доказывает, что подобная стратегия развития была крайне эффективным решением для архозавров триасового периода, осваивавших новые экологические ниши.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 99 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.