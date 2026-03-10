Уведомления
Палеонтологи описали древнего родственника крокодилов, который осваивал прямохождение по мере взросления
Ученые описали новый вид древних рептилий Sonselasuchus cedrus — вымерших родственников крокодилов, живших 215 миллионов лет назад. Анализ костей из массового захоронения показал, что в детстве эти ящеры опирались на четыре конечности, но по мере взросления меняли локомоторный режим и становились полностью двуногими.
В триасовом периоде, до начала гегемонии динозавров, сушу активно осваивали псевдозухии — эволюционная ветвь, к которой относятся предки современных крокодилов. Одна из их групп, шувозавриды, в ходе эволюции приобрела черты двуногих динозавров-страусов: беззубый клюв, длинную шею и короткие передние лапки.
Некоторые ранние динозавры (в частности, завроподоморфы), как считается, осваивали хождение на задних лапах по мере взросления. Детенышами они передвигались на всех четырех, но взрослые особи бегали на задних лапах. Ученые предположили, что и двуногие псевдозухии, в частности Sonselasuchus cedrus из клады шувозаврид, могли пройти тот же путь.
Авторы исследования, опубликованного в издании Journal of Vertebrate Paleontology, изучили костный слой формации Чинле в Национальном парке «Окаменелый лес» (Аризона, США). В породах они раскопали скопление из более чем 950 разрозненных костей, принадлежащих как минимум 36 особям. Оценка степени срастания черепных швов, позвонков и костей таза показала, что найденная популяция почти полностью состояла из не до конца сформировавшихся детенышей и подростков.
Ученые отследили изменение пропорций тела в процессе онтогенеза. Они измерили длину и толщину десятков костей разного размера. Это позволило рассчитать аллометрию — математическую зависимость скорости роста конкретной части тела от увеличения общих габаритов животного.
Анализ выявил сильную разницу в темпах развития конечностей. По мере взросления особи задние ноги становились относительно длиннее и массивнее, принимая на себя весь вес тела. Передние лапы при этом росли медленнее и становились относительно короче. Авторы пришли к выводу, что свою молодость Sonselasuchus cedrus проводили на четырех лапах, а затем анатомически перестраивались на двуногий бег.
Сравнительная анатомия черепа подтвердила статус нового таксона. От своих ближайших родственников (родов Shuvosaurus и Effigia) S. cedrus отличается более тонким строением верхней челюсти, расширенными отверстиями для нервов и кровеносных сосудов, а также специфической формой нёба и квадратной кости.
Работа демонстрирует пример эволюционной конвергенции. Псевдозухии не только скопировали анатомию будущих динозавров-страусов, приобретя длинную шею и беззубый клюв, но и повторили их путь взросления. Смена локомоторного режима — переход от четвероногого передвижения в раннем возрасте к двуногому бегу у взрослых особей — возникла у этих родственников крокодилов совершенно независимо. Исследование доказывает, что подобная стратегия развития была крайне эффективным решением для архозавров триасового периода, осваивавших новые экологические ниши.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
