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1 час назад
Игорь Байдов
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В решении задачи трех тел обнаружили «островки закономерности»

5.1

Когда в космическом пространстве три массивных тела воздействуют друг на друга через силы взаимного гравитационного притяжения, их движение становится непредсказуемым. Многие ученые пытались описать движение трех тел в одной системе и таким образом найти решение задачи, применимое для любых начальных условий объектов. Однако все было безуспешно. Теперь международная команда математиков и физиков провела тысячи моделирований задачи трех тел и выяснила, что среди множества ее решений есть и те, которые заключают в себе «островки закономерности», где объекты начинают вести себя предсказуемо.

Физика
# «Задача трех тел»
# Альберт Эйнштейн
# вселенная
# Ньютон
задача трех тел
Кадр из китайского научно-фантастического телесериала «Задача трех тел», который вышел на экраны в 2023 году / © CCTV

Вот уже несколько столетий ученых ставит в тупик задача из классической механики об определении движения трех тел в системе, более известная как «задача трех тел». В такой системе объекты начинают вести себя непредсказуемо. Цель исследователей — вычислить движение тел в будущем, найти координаты и скорости трех материальных точек в произвольный момент времени при заданных начальных условиях и учете лишь гравитационного взаимодействия. Существуют тысячи частных решений задачи, но они не общеприняты, лишь предполагают отдельные выводы того, как ее можно решить. 

История задачи начинается с Исаака Ньютона, который впервые сформулировал ее в XVII веке. Как он полагал, если движение двух взаимодействующих объектов в пространстве предсказуемо, то появление третьего тела вносит в систему разлад. Возникает случайность в движении тел. Несмотря на все усилия, Ньютон не смог обнаружить общее решение и признал, что задача слишком сложна для аналитического подхода.

Причина сложности ее решения — хаотическая природа системы. Даже незначительные вариации в начальных условиях одного из тел (в массе, скорости, положении в пространстве) приводят к разным результатам. Изменения параметров движения одного из этих тел, даже самые незначительные, способны полностью изменить судьбу системы.

Некоторые исследователи считают, что даже в хаосе существуют свои скрытые закономерности, то есть хаос — не беспорядочность. Доказать это пытаются многие математики. На помощь им приходят суперкомпьютеры. 

задача трех тел
Приблизительные траектории движения трех одинаковых тел, находившихся в вершинах неравнобедренного треугольника и обладавших нулевыми начальными скоростями. В соответствии с законом сохранения импульса центр масс системы остается на одном месте / © Wikimedia

Международная команда математиков и физиков под руководством Алессандро Трани (Alessandro Trani) из Института Нильса Бора (Дания) использовала суперкомпьютер для численного моделирования задачи трех тел и обнаружила в хаосе движения этих объектов пробелы — «островки закономерности». Эти «островки» показали, где объекты ведут себя предсказуемо и подчиняются определенным правилам: траектория их орбит напрямую зависит от того, как три объекта расположены друг относительно друга в момент сближения, а также от их скорости и угла сближения. Об исследовании рассказывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте института. 

Трани и его коллеги создали программу Tsunami, которая перебирала миллионы возможных комбинаций взаимодействия трех тел в системе, рассчитывала траекторию их движения, используя теорию общей относительности Эйнштейна и законы Ньютона. Эта программа предполагала использование статистического метода и наличие специальной карты, на которой каждая точка соответствовала конкретному набору начальных условий.

Затем каждой точке ученые присвоили свой цвет в зависимости от того, какой из трех объектов в итоге «выбрасывается» из системы в результате взаимодействия (в большинстве случаев — объект с наименьшей массой). 

Если бы движения объектов в системе были случайными, то есть сама задача предполагала хаотичность, цвета на карте перемешались бы случайным образом. Однако в своем исследовании такой картины ученые не наблюдали. Они обнаружили на карте области, окрашенные в один цвет. По словам исследователей, эти области и есть «островки закономерности»: там начальные условия предопределяют дальнейшую эволюцию системы.

задача трех тел
Карты, которые ученые использовали в программе Tsunami. Каждая точка на карте соответствовала конкретному набору начальных условий. Затем каждой точке ученые присвоили свой цвет в зависимости от того, какой из трех объектов в итоге «выбрасывается» из системы в результате взаимодействия. Если бы движения объектов в системе были случайными, то есть сама задача предполагала хаотичность, цвета на карте перемешались бы случайным образом. Однако ученые не наблюдали такой картины. Они обнаружили на карте области, окрашенные в один цвет, то есть движение объектов в системе подчиняется строгим математическим закономерностям / © Alessandro Trani

Авторы работы посчитали, что на этих «островках» движение объектов подчиняется строгим математическим закономерностям, оно упорядоченно и предсказуемо. Это, в свою очередь, указывает на существование общего решения задачи трех тел. 

Однако «островки закономерности», обнаруженные командой Трани в решении задачи трех тел, могут представлять проблему для исследователей. Дело в том, что этот подход хорошо вычисляет хаотичные траектории движения тел, но плохо работает, когда дело касается «закономерных» траекторий. 

«Когда некоторые области на карте, предполагающие хаотичное движение объектов, внезапно переходили в фазу закономерного движения, наши статистические расчеты для этой фазы нарушались, что приводило к неточным предсказаниям. Теперь наша цель — научиться сочетать статистические методы с численными, чтобы обеспечить высокую точность предсказания, когда система начинает становится более закономерной», — пояснил Трани. 

Открытые «островки закономерности» — важный шаг на пути к общему решению задачи трех тел. Исследователям еще предстоит провести серию компьютерных экспериментов, чтобы детально изучить свойства «островков» и понять механику их образования, а также оценить влияние на эволюцию системы. 

В космосе наличие систем, состоящих из трех объектов, не редкость. Поэтому решение задачи трех тел — не просто теоретический вызов, а возможность постичь тайны Вселенной. 

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Физика
# «Задача трех тел»
# Альберт Эйнштейн
# вселенная
# Ньютон
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Комментарии

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1 Комментарий
Zhe Sh
Zhe Sh
44 минуты назад
-
0
+
Такое впечатление, что на картинке фракталы проявляются. Или нет? Трудно понять, разрешение, кажется, маловато.
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10 минут назад
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Foxxys Wer
15 минут назад
Хорошая статья. Александр, не обращайте внимание на местных идолопоклонников, они уже забыли как И. Маск в 2013 году обещал теслу таксующую по ночам

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
34 минуты назад
Eskov, аргументы в тексте выше -- и их там много. Поскольку вы не смогли их понять, я предложил вам осознать их правоту через доступный и вам способ:

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Zhe Sh
44 минуты назад
Такое впечатление, что на картинке фракталы проявляются. Или нет? Трудно понять, разрешение, кажется, маловато.

В решении задачи трех тел обнаружили «островки закономерности»В решении задачи трех тел обнаружили «островки закономерности»

Kuramori Reika
1 час назад
Если оценивать по размеру, то 200 человек десанта поместится без проблем. Ещё и место для техники останется. Например 12 БМП, БТР и десяток грузовиков.

Спутниковые снимки показали строительство крупнейшего в мире десантного корабляСпутниковые снимки показали строительство крупнейшего в мире десантного корабля

Eskov Andrey
2 часа назад
Александр, Это все аргументы?

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Vlad, нет, такой ситуации к 2030 году не может случиться (причины -- см. текст). А вот ситуация, которую я описал в тексте выше -- да, может.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

BOOMKA DOOK
2 часа назад
Выживет сильнейший. ИИ в перспективе это одна из форм "жизни" с которой надо считаться. Лошадку тоже долго приучали к труду, до сих пор нет нет да

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

Vlad Ok
2 часа назад
Александр, для того чтобы оценить угрозы от данного вида техники, нужны длительные натурные испытания. Кои разумеется будут проводится. Если кибер

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Zhe Sh
2 часа назад
Степан, боюсь, если вы предложите такую задачку среднестатистической домохозяйке, то, в большинстве случаев, получите схожие результаты. Да что

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vlad Ok
2 часа назад
Степан, вы конечно же понимаете что текстовый ИИ без специализации и специализированный на конкретных задачах вождения ИИ отличаются друг от

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Vlad, "В ответе автора просматривается стойкое убеждение, что безсубъективный анализ и мнения не могут быть сопоставимы по значимости." Ну то есть

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vlad Ok
2 часа назад
Александр, В ответе автора просматривается стойкое убеждение, что безсубъективный анализ и мнения не могут быть сопоставимы по значимости.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Степан Жук
2 часа назад
Отличная статья! С Александром я часто не согласен, но тут - он абсолютно прав. Мне достаточно было протестировать ИИ на простой задачке по физике.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Vlad, неверный анализ без субъективности стоит меньше, чем пыль под ногами. И тем более меньше, чем верное мнение -- вне зависимости от того, кажется ли

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vlad Ok
3 часа назад
Александр, от чат джипити вам: 1. Ценность "мнения" Отсутствие субъективности: Автор подчеркивает, что у "несуществующих личностей" (таких как

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Eskov, остается дождаться 2030 года и посчитать число Кибертакси на дорогах общего пользования. Вспомните это еще раз тогда.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Vlad, если не секрет - а какая ценность в этом "мнении" (разумеется, в кавычках, т.к. у несуществующих личностей не существует и мнения)? Если вы

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Вадим Корнев
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