Эксперимент подтвердил, что для решения проблемы с ней нужно «переспать»

Когда человек попадает в трудную ситуацию или сталкивается со сложной задачей, ему часто советуют «переспать с проблемой», имея в виду, что после сна возможный выход или верное решение придет в голову. Американские психологи недавно продемонстрировали, что прием действительно работает, причем для положительного эффекта достаточно даже короткого дневного сна.

Из прошлых исследований известно, что фаза быстрого сна, или REM-фаза, стимулирует способность находить нестандартные решения за счет укрепления связей между разрозненными воспоминаниями. Эта стадия, сопровождаемая быстрым движением глаз и повышенной активностью мозга, может помогать интегрировать и по-новому структурировать имеющуюся информацию.

Группа психологов из Университета штата Техас (США) взялась экспериментально проверить, смогут ли испытуемые справиться с задачами, решить которые сразу не вышло, после непродолжительного дневного сна.

Добровольцев для исследования — 58 человек 18-29 лет — набрали среди студентов того же вуза. За участие их поощрили деньгами либо зачетом по предмету. Испытуемых случайным образом распределили на две группы: сна и бодрствования.

Перед экспериментом у всех участников с помощью специализированной анкеты оценили продолжительность и качество сна предыдущей ночью, чтобы обеспечить однородность по этому фактору. Добровольцы из группы сна дополнительно заполнили опросник Pittsburgh Sleep Quality Index, характеризующий сон за последний месяц.

На первом этапе на экране компьютера демонстрировали восемь задач, по одной за раз. Пример: «Как садовнику высадить четыре дерева на равном удалении друг от друга?» Испытуемым давали три минуты, чтобы обдумать решение и написать его на листе бумаги. Затем на экране на минуту появлялся правильный ответ, который просили запомнить. Для перехода далее нужно было нажать на клавиатуре «пробел».

После показа первых восьми заданий следовал пятиминутный перерыв, за которым начинался второй этап. Участникам представили восемь других вопросов, структурно похожих на предыдущие. Пример: «Как расположить шесть спичек, чтобы они образовали четыре равносторонних треугольника?» На попытку выполнить каждое задание вновь давали три минуты, но верный ответ на экран теперь не выводили.

Далее добровольцев из группы отдыха отпустили из лаборатории на двухчасовой отдых, во время которого просили не спать и не употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества. Участники группы сна в это время спали в темном и тихом помещении лаборатории. Их мозговую активность отслеживали с помощью электроэнцефалографии.

После перерыва испытуемые обеих групп вернулись к заданиям и попытались решить те, справиться с которыми ранее не получилось. Также им предложили пройти тест на проверку запоминания способов решения, которые показывали на первом этапе. Дополнительно участников попросили оценить схожесть первой и второй серии задач.

В итоге исследователи установили, что испытуемые из группы сна справились с гораздо большим числом заданий, чем не спавшие участники. Успех не был связан с разным уровнем способностей у людей, поскольку до двухчасового перерыва результативность групп не различалась. Также психологи не выявили значимых различий между группами в запоминании показанных решений.

Примечательно, что спавшие добровольцы выше оценили сходство между первой и второй серией задач. Из этого можно заключить, что сон помог распознать скрытую взаимосвязь заданий, которую участники сразу не заметили. Наконец, исследователи выявили положительную корреляцию между количеством решенных задач и длительностью REM-фаза у спавших.

Таким образом, эксперимент показал, что процессы в мозге во время сна способны улучшить понимание стоящей перед человеком проблемы. В результате это может помочь решить ее после пробуждения, пояснил в комментарии для Psypost один из исследователей. Статья о научной работе вышла в Journal of Sleep Research.

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