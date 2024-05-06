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Психологи усомнились в эффективности запрета на смартфоны в школе
Эксперты из Университета Брока (Канада) отреагировали на недавний запрет мобильных телефонов в школах Онтарио. Они посчитали, что этот шаг не решит многие проблемы, влияющие на психическое здоровье детей и молодежи.
Доцент Наоми Эндрюс, работающая на кафедре исследования детей и молодежи, считает, что хотя ограничение на использование мобильных телефонов в школах может позитивно повлиять на внимательность учащихся, эта мера не решит основные проблемы, среди которых — сложности в отношениях со сверстниками или зависимость от социальных сетей.
Профессор Дэвид Хатчисон из Департамента образовательных исследований Университета Брока отметил, что вопрос о запрете использования смартфонов в учебных заведениях должны решить не только родители и учителя, но сама молодежь.
По мнению исследователя, школы могут послужить социальным пространством для учителей и учеников старших классов начальной и средней школы, где они смогут обсудить причины запрета мобильных телефонов, цели этой идеи, а также плюсы и минусы такого подхода.
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