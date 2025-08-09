Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

Новое исследование ученых показало: череп, найденный полвека назад в итальянской пещере, — древнейший пример искусственной модификации черепа из когда-либо обнаруженных в Европе.

Изменение внешности — от украшения тела до видоизменения его частей — одна из определяющих характеристик нашего вида. Тысячелетиями люди практиковали различные способы трансформации, чтобы соответствовать определенным эстетическим стандартам либо подчеркивать свой социальный статус или этническую идентичность. Однако изучение этого феномена сопряжено со значительными трудностями из-за того, что кости большой древности, как правило, сохраняются очень плохо. Поэтому недавнее открытие ученых из Флорентийского университета (Италия) имеет особую ценность.

Они тщательно изучили один из черепов из пещеры Арене-Кандиде — стоянки времен позднего верхнего палеолита на северо-западном побережье Италии, которую охотники-собиратели использовали для захоронения умерших. Этот череп взрослого мужчины странной удлиненной формы исследователи собрали по частям в 1970-х годах. Прежде ученые предположили, что деформация черепа связана с травмой или болезнью в детстве.

Ученые произвели виртуальную реконструкцию черепа, создав трехмерную модель с использованием компьютерных технологий. Так называемая геометрическая морфометрия позволила им сравнить этот череп, названный AC12, с другими уже найденными черепами из позднего верхнего палеолита, мезолита и неолита — искусственно деформированными или нет.

Анализ показал, что череп AC12 был изменен намеренно, причем еще в детстве. Ученые предположили, что это было сделано путем плотного обматывания головы полосками ткани. Эти манипуляции продолжались, вероятно, несколько лет и привели к необратимому изменению формы головы.

Вероятно, это самый ранний известный на сегодняшний день случай искусственной модификации черепа в Европе: его возраст составляет от 12 190 до 12 620 лет, отметили ученые в исследовании, которое они опубликовали в журнале Scientific Reports.

Причины искусственной модификации черепа до сих пор не известны. Ее значение, вероятно, различалось в разных культурах, и эта практика была распространенной.

Денис Яковлев 62 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.