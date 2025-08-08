Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Антропологи остро дебатируют вопрос о том, как и где предки людей перешли к прямохождению. Но еще более острой проблемой остается то, почему они это сделали: никто из современных приматов, кроме нас, так не передвигается. Теперь наблюдения за шимпанзе в нетипичных для них условиях подтолкнули исследовательскую группу в сторону еще одной гипотезы на этот счет.

Ученые из Великобритании и США опубликовали в журнале Frontiers in Ecology and Evolution работу об особенностях передвижения у шимпанзе из танзанийской долины Иссы. Несмотря на то что деревьев в этой саванной зоне мало, именно они стимулировали шимпанзе к факультативной двуногости. На исследование обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.

Многие современные обезьяны вполне способны передвигаться на двух ногах — например, как горилла на видео ниже. Частота ее шагов в секунду не ниже, чем у обычного человека. Однако даже на ролике видно, что они делают это намного менее ловко, чем на четырех, переваливаясь с одной ноги на другую.

Горилла идет на двух ногах, чтобы перенести в руках пищу / © YouTube

Авторы новой работы отметили, что деревья в долине Иссы хотя и сравнительно редки, времени шимпанзе на них проводят довольно много, в основном в поисках фруктов. Причем из-за саванного окружения деревья здесь не «тянутся вверх», как в лесах, а имеют широкую, раскидистую крону. Фрукты в основном зреют на дальних концах ветвей, и, чтобы добраться до них, приходится долго двигаться по веткам.

На каждом таком дереве шимпанзе проводят много времени, часто дольше, чем их родственники, живущие непосредственно в тропических лесах. Причем в последних приматы могут переходить от одного дерева к другому, съедая лишь самые доступные плоды, поближе к стволу дерева, а вот в саванне деревьев мало, поэтому шимпанзе приходится тщательнее собирать плоды с каждого.

Это заставляет их использовать два основных вида передвижения по веткам: свисая с них на руках и, как ни странно, двигаясь по ветке на двух ногах, при этом руками часто касаясь других веток. Вообще, подобным образом ходят по веткам и гиббоны в Юго-Восточной Азии.

Гиббон идет по перилам подвесного моста на двух ногах / © YouTube

Но, как видно на кадрах выше, его нижние конечности принципиально отличаются от шимпанзе и в целом он адаптирован к передвижению по тонким веткам намного больше, в том числе из-за кратно меньшего веса. То, что шимпанзе регулярно двигаются сходным образом по веткам, — существенно менее ожидаемо. В то же время стоит напомнить, что ради получения вознаграждения от людей (кстати, тоже в виде фруктов) шимпанзе уже демонстрировали способность ходить на двух ногах.

Исследователи предположили, что предки людей, по массе и соотношению длины конечностей близкие к шимпанзе, могли начать осваивать двуногость в том же сценарии, что и шимпанзе из долины Иссы. Когда несколько миллионов лет назад Земля начала становиться холоднее и суше, почти сплошной покров лесов в Африке начал прерываться саваннами. Стало важнее добираться до концов все более длинных веток, для чего по ним шли двумя ногами.

Хотя подобная гипотеза звучит логично, авторы работы отметили, что вне деревьев на двух ногах наблюдавшаяся популяция не делает больше нескольких шагов. То есть вопрос о том, почему двуногая локомоция стала применяться вне деревьев, гипотеза все же не закрывает. О том, почему это могло случиться, Naked Science писал здесь.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.