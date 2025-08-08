Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям
Антропологи остро дебатируют вопрос о том, как и где предки людей перешли к прямохождению. Но еще более острой проблемой остается то, почему они это сделали: никто из современных приматов, кроме нас, так не передвигается. Теперь наблюдения за шимпанзе в нетипичных для них условиях подтолкнули исследовательскую группу в сторону еще одной гипотезы на этот счет.
Ученые из Великобритании и США опубликовали в журнале Frontiers in Ecology and Evolution работу об особенностях передвижения у шимпанзе из танзанийской долины Иссы. Несмотря на то что деревьев в этой саванной зоне мало, именно они стимулировали шимпанзе к факультативной двуногости. На исследование обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.
Многие современные обезьяны вполне способны передвигаться на двух ногах — например, как горилла на видео ниже. Частота ее шагов в секунду не ниже, чем у обычного человека. Однако даже на ролике видно, что они делают это намного менее ловко, чем на четырех, переваливаясь с одной ноги на другую.
Авторы новой работы отметили, что деревья в долине Иссы хотя и сравнительно редки, времени шимпанзе на них проводят довольно много, в основном в поисках фруктов. Причем из-за саванного окружения деревья здесь не «тянутся вверх», как в лесах, а имеют широкую, раскидистую крону. Фрукты в основном зреют на дальних концах ветвей, и, чтобы добраться до них, приходится долго двигаться по веткам.
На каждом таком дереве шимпанзе проводят много времени, часто дольше, чем их родственники, живущие непосредственно в тропических лесах. Причем в последних приматы могут переходить от одного дерева к другому, съедая лишь самые доступные плоды, поближе к стволу дерева, а вот в саванне деревьев мало, поэтому шимпанзе приходится тщательнее собирать плоды с каждого.
Это заставляет их использовать два основных вида передвижения по веткам: свисая с них на руках и, как ни странно, двигаясь по ветке на двух ногах, при этом руками часто касаясь других веток. Вообще, подобным образом ходят по веткам и гиббоны в Юго-Восточной Азии.
Но, как видно на кадрах выше, его нижние конечности принципиально отличаются от шимпанзе и в целом он адаптирован к передвижению по тонким веткам намного больше, в том числе из-за кратно меньшего веса. То, что шимпанзе регулярно двигаются сходным образом по веткам, — существенно менее ожидаемо. В то же время стоит напомнить, что ради получения вознаграждения от людей (кстати, тоже в виде фруктов) шимпанзе уже демонстрировали способность ходить на двух ногах.
Исследователи предположили, что предки людей, по массе и соотношению длины конечностей близкие к шимпанзе, могли начать осваивать двуногость в том же сценарии, что и шимпанзе из долины Иссы. Когда несколько миллионов лет назад Земля начала становиться холоднее и суше, почти сплошной покров лесов в Африке начал прерываться саваннами. Стало важнее добираться до концов все более длинных веток, для чего по ним шли двумя ногами.
Хотя подобная гипотеза звучит логично, авторы работы отметили, что вне деревьев на двух ногах наблюдавшаяся популяция не делает больше нескольких шагов. То есть вопрос о том, почему двуногая локомоция стала применяться вне деревьев, гипотеза все же не закрывает. О том, почему это могло случиться, Naked Science писал здесь.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?
Хоббиты Толкиена родом с острова Флорес?
Внеземная архитектура: 9 проектов лунных колоний
Воздушные авианосцы: «аэродромы» в небесах
Десять научных событий года: от изгнания темной материи до китайской катастрофы
Физические теории о конце Вселенной
Глобальное потепление и коралловые рифы: ренессанс вместо гибели
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии