  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 августа, 16:20
Александр Березин
8

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

❋ 4.6

Антропологи остро дебатируют вопрос о том, как и где предки людей перешли к прямохождению. Но еще более острой проблемой остается то, почему они это сделали: никто из современных приматов, кроме нас, так не передвигается. Теперь наблюдения за шимпанзе в нетипичных для них условиях подтолкнули исследовательскую группу в сторону еще одной гипотезы на этот счет.

Антропология
# антропология
# прямохождение
# шимпанзе
Молодой самец шимпанзе в ветвях дерева в долине реки Исса, Танзания / © Rhianna C. Drummond-Clarke, Greater Mahale Ecosystem Research and Conservation

Ученые из Великобритании и США опубликовали в журнале Frontiers in Ecology and Evolution работу об особенностях передвижения у шимпанзе из танзанийской долины Иссы. Несмотря на то что деревьев в этой саванной зоне мало, именно они стимулировали шимпанзе к факультативной двуногости. На исследование обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.

Многие современные обезьяны вполне способны передвигаться на двух ногах — например, как горилла на видео ниже. Частота ее шагов в секунду не ниже, чем у обычного человека. Однако даже на ролике видно, что они делают это намного менее ловко, чем на четырех, переваливаясь с одной ноги на другую.

Горилла идет на двух ногах, чтобы перенести в руках пищу / © YouTube

Авторы новой работы отметили, что деревья в долине Иссы хотя и сравнительно редки, времени шимпанзе на них проводят довольно много, в основном в поисках фруктов. Причем из-за саванного окружения деревья здесь не «тянутся вверх», как в лесах, а имеют широкую, раскидистую крону. Фрукты в основном зреют на дальних концах ветвей, и, чтобы добраться до них, приходится долго двигаться по веткам.

На каждом таком дереве шимпанзе проводят много времени, часто дольше, чем их родственники, живущие непосредственно в тропических лесах. Причем в последних приматы могут переходить от одного дерева к другому, съедая лишь самые доступные плоды, поближе к стволу дерева, а вот в саванне деревьев мало, поэтому шимпанзе приходится тщательнее собирать плоды с каждого.

Это заставляет их использовать два основных вида передвижения по веткам: свисая с них на руках и, как ни странно, двигаясь по ветке на двух ногах, при этом руками часто касаясь других веток. Вообще, подобным образом ходят по веткам и гиббоны в Юго-Восточной Азии.

Гиббон идет по перилам подвесного моста на двух ногах / © YouTube

Но, как видно на кадрах выше, его нижние конечности принципиально отличаются от шимпанзе и в целом он адаптирован к передвижению по тонким веткам намного больше, в том числе из-за кратно меньшего веса. То, что шимпанзе регулярно двигаются сходным образом по веткам, — существенно менее ожидаемо. В то же время стоит напомнить, что ради получения вознаграждения от людей (кстати, тоже в виде фруктов) шимпанзе уже демонстрировали способность ходить на двух ногах.

Исследователи предположили, что предки людей, по массе и соотношению длины конечностей близкие к шимпанзе, могли начать осваивать двуногость в том же сценарии, что и шимпанзе из долины Иссы. Когда несколько миллионов лет назад Земля начала становиться холоднее и суше, почти сплошной покров лесов в Африке начал прерываться саваннами. Стало важнее добираться до концов все более длинных веток, для чего по ним шли двумя ногами.

Хотя подобная гипотеза звучит логично, авторы работы отметили, что вне деревьев на двух ногах наблюдавшаяся популяция не делает больше нескольких шагов. То есть вопрос о том, почему двуногая локомоция стала применяться вне деревьев, гипотеза все же не закрывает. О том, почему это могло случиться, Naked Science писал здесь.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# антропология
# прямохождение
# шимпанзе
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Авг
500
Горбатые киты: защитники океана
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мультиагентные системы
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
09 Авг
1300
Телескопы Пулкова
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
750
Луна в вопросах и ответах
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
800
Зубы и губы у динозавров
Medio Modo
Москва
Лекция
09 Авг
800
Кто здесь главная? Биология женского доминирования
Центр «Архэ»
Онлайн
Беседа
10 Авг
Бесплатно
Тайны патрициев и загадки плебеев
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Авг
Бесплатно
Полет к Луне. Сбывшаяся мечта человечества. Не пора ли возвращаться?
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
10 Авг
Бесплатно
Герои космоса
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
7 августа, 13:34
Юлия Трепалина

В танцевальном репертуаре какаду насчитали не менее 30 движений

Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.

Биология
# какаду
# музыка
# поведение животных
# попугаи
# птицы
# танцы
7 августа, 08:07
Юлия Трепалина

Скрининг помог чаще выявлять рак кишечника на ранних стадиях у людей до 50 лет

Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.

Медицина
# здоровье
# колоректальный рак
# онкология
# онкопатология
# онкоскрининг
# рак кишечника
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

    8 августа, 16:20

  2. Хоровое пение цикад помогло раскрыть механизм коллективного принятия решений

    8 августа, 15:50

  3. В обитаемой зоне Альфы Центавра А нашли кандидата в планеты

    8 августа, 15:00

  4. Закрученные электроны станут основой для новых приборов в фармацевтике и поиске внеземной жизни

    8 августа, 14:18
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Viacheslav M.
24 минуты назад
Автор ничего не перепутал? Может 28 пикселей на сантиметр?

«Чандраян-2» передал самые четкие снимки места крушения японского модуля на Луне

Иван Колупаев
45 минут назад
Александр, надеюсь вы понимаете что в боевых условиях данные о потерях противника не стоит воспринимать как 100% точную информацию?

СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship

Юлия Трепалина
48 минут назад
Валерия, в тексте же поясняется, почему приводится ссылка. Это предыдущее исследование по теме, но на гораздо меньшей выборке В новой работе -

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Антон Литвинов
2 часа назад
Mikhail, рядом проезжал советский аппарат, он его попросил, чтобы тот его сфоткал

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
3 часа назад
- сок этого растения содержит игольчатые кристаллы оксалата кальция и фермент диффенбахин, которые при контакте вызывают ожоги кожи, отек

Фикусы и гиацинты: распространенные комнатные растения, которые нанесут вред здоровью

Валерия Ерастова
3 часа назад
И в этой же статье - ссылка на статью «Многолетнее исследование реабилитировало добавление сахара в чай и кофе». :-///////

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Имя Фамилия
4 часа назад
Очередные "британские ученые" путают понятия "корреляция" и "зависимость". Скорее всего, те, кто не может пить несладкий чай - сладкоежки и

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Максим Котик
5 часов назад
Mikhail, особенность объектива. Он игнорирует своеобразную селфи-палку и делает её незаметной. В интернете есть снимки где она видна

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Александр Березин
6 часов назад
Конрад, "Вы лучше информированы, чем американцы" Да, я действительно информирован об украинских потерях лучше американцев. Это происходит, в

СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Екатерина, это вам путин в телевизоре сказал?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Елена Таисова
7 часов назад
Казахстан не 31 день, а всего 24 из которых оплачиваются только рабочие дни по рабочему графику.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Alex дикой
8 часов назад
vidgin, ну так углеродные трубки же! Лет тридцать назад уже всё посчитали, всё получится, осталось только инвесторов найти. Трос натянется

В России предложили запускать грузы с Марса с помощью «банджи-джампинга»

Евгений Сергеевич
11 часов назад
Евгений, +3 дня за ненормированный график.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Dmitry Logov
15 часов назад
69, при этом диссипация атмосферы составляет около 250-300 тонн.

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Дмитрий Kuрueнко
15 часов назад
"понадобится «аквариум» объемом сотни или даже тысячи литров." Грозно звучит, но ведь это всего лишь кубовая емкость. Неужели доставить десяток

Астронавтов на Луне предложили кормить микроводорослями

Иван Колупаев
16 часов назад
uapalett, возможно я вас сильно удивлю, но нет, литий не редкоземельный металл. Впрочем название присвоено им ошибочно на самом деле не такие уж они и

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

1 2
16 часов назад
"специалисты из Мюнхенского технического университета (Германия)" - очень странные люди. А может они и не рассматривают эту тему всерьёз, а просто

Астронавтов на Луне предложили кормить микроводорослями

Иван Колупаев
17 часов назад
Конрад, бедные обманутые американские /пенсионеры/ миллиардеры.

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологий

uapalett
18 часов назад
Конрад, а литий совсем не редкоземельный металл...

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Регина ДеНуар
18 часов назад
Yutaka, я 1 день диспансеризация, и мусульманские праздники -выходные в республиках

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно