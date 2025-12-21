Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Футы или метры? Инфографика о мировом распространении систем измерений
Измерения — это одна из тех незаметных систем, которые формируют повседневную жизнь: от того, как люди готовят и делают покупки, до того, как строят и общаются. И все же мир по-прежнему не может прийти к единому способу измерений.
Взгляд на карту показывает простую истину: почти все страны используют метрическую систему, тогда как лишь немногие, прежде всего США, продолжают опираться в основном на британские или американские традиционные единицы.
Либерия и Мьянма исторически относились к тому же лагерю, однако обе страны медленно и неоднозначно движутся к метризации.
В результате в мире килограмм означает одно и то же почти везде, тогда как фунты, дюймы, градусы Фаренгейта и мили по-прежнему доминируют в ключевых сферах американской жизни.
Этот разрыв порождает более глубокие вопросы о стандартизации в эпоху, когда глобальное сотрудничество уже не опция, а необходимость. Ученые предупреждают, что отчетность по климату страдает, когда страны используют разные системы измерений: ошибки при конвертации могут искажать качество данных.
Метрическая система, созданная во время Французской революции и позднее усовершенствованная Международным бюро мер и весов (BIPM), основана на научной согласованности. Она построена на десятичном принципе, что делает ее простой для изучения, удобной для масштабирования и совместимой на международном уровне.
Сегодня это официальная система в международной торговле, научных исследованиях и в большинстве глобальных организаций по стандартизации.
Однако США остаются самым влиятельным «неприсоединившимся» государством. По данным Национального института стандартов и технологий (NIST), США законодательно признали метрическую систему еще в 1866 году и подтвердили намерение перейти на нее, приняв Закон о метрической конверсии 1975 года. Но переход был добровольным, а не обязательным.
Именно этот пункт многие считают главной причиной, по которой реформы застопорились. Отрасли, розничная торговля и местные власти не были обязаны переходить на новую систему, и традиционные единицы закрепились как культурная и экономическая привычка.
На практике же США зависят от метрической системы куда больше, чем большинство людей думает. Ученые, военные, медицина и многие производители работают почти полностью в метрических единицах. Но бытовые товары, дорожные знаки, недвижимость и продукты в магазинах продолжают использовать традиционные меры, создавая раздвоенную систему — одновременно привычную и запутанную.
Либерия и Мьянма часто упоминаются рядом с США, но их ситуации различаются. Мьянма объявила в 2013 году о начале перехода на метрическую систему для упрощения торговли. Либерия использует метрические единицы в отдельных секторах, таких как медицина и судоходство, однако в повседневной жизни традиционная система по-прежнему преобладает.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.
Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Восстановленное лицо древнего человека из Эфиопии связало африканских предков с первыми обитателями Евразии
Международная группа антропологов выяснила, что экспансию человечества за пределы Африки начали не высокие и большеголовые атлеты, как считалось ранее, а популяции с архаичной внешностью. Виртуальное восстановление облика одного из древнейших черепов Эфиопии показало, что полтора миллиона лет назад рядом с прогрессивными формами людей жили существа, морфологически близкие к находкам из грузинского города Дманиси.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
