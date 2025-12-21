Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Футы или метры? Инфографика о мировом распространении систем измерений

Измерения — это одна из тех незаметных систем, которые формируют повседневную жизнь: от того, как люди готовят и делают покупки, до того, как строят и общаются. И все же мир по-прежнему не может прийти к единому способу измерений.

Футы или метры? Инфографика о мировом распространении систем измерений / © World Visualized

Взгляд на карту показывает простую истину: почти все страны используют метрическую систему, тогда как лишь немногие, прежде всего США, продолжают опираться в основном на британские или американские традиционные единицы.

Либерия и Мьянма исторически относились к тому же лагерю, однако обе страны медленно и неоднозначно движутся к метризации.

В результате в мире килограмм означает одно и то же почти везде, тогда как фунты, дюймы, градусы Фаренгейта и мили по-прежнему доминируют в ключевых сферах американской жизни.

Этот разрыв порождает более глубокие вопросы о стандартизации в эпоху, когда глобальное сотрудничество уже не опция, а необходимость. Ученые предупреждают, что отчетность по климату страдает, когда страны используют разные системы измерений: ошибки при конвертации могут искажать качество данных.

Метрическая система, созданная во время Французской революции и позднее усовершенствованная Международным бюро мер и весов (BIPM), основана на научной согласованности. Она построена на десятичном принципе, что делает ее простой для изучения, удобной для масштабирования и совместимой на международном уровне.

Сегодня это официальная система в международной торговле, научных исследованиях и в большинстве глобальных организаций по стандартизации.

Однако США остаются самым влиятельным «неприсоединившимся» государством. По данным Национального института стандартов и технологий (NIST), США законодательно признали метрическую систему еще в 1866 году и подтвердили намерение перейти на нее, приняв Закон о метрической конверсии 1975 года. Но переход был добровольным, а не обязательным.

Именно этот пункт многие считают главной причиной, по которой реформы застопорились. Отрасли, розничная торговля и местные власти не были обязаны переходить на новую систему, и традиционные единицы закрепились как культурная и экономическая привычка.

На практике же США зависят от метрической системы куда больше, чем большинство людей думает. Ученые, военные, медицина и многие производители работают почти полностью в метрических единицах. Но бытовые товары, дорожные знаки, недвижимость и продукты в магазинах продолжают использовать традиционные меры, создавая раздвоенную систему — одновременно привычную и запутанную.

Либерия и Мьянма часто упоминаются рядом с США, но их ситуации различаются. Мьянма объявила в 2013 году о начале перехода на метрическую систему для упрощения торговли. Либерия использует метрические единицы в отдельных секторах, таких как медицина и судоходство, однако в повседневной жизни традиционная система по-прежнему преобладает.