22 декабря, 15:15
ТюмГУ
87

Социологи выяснили, как жители регионов России используют интернет

❋ 4.7

Потребительская активность в цифровой среде преобладает над производительной, и именно включенность в потребление является источником рисков. К таким выводам пришли социологи ТюмГУ, проведя опрос в семи регионах России.

ТюмГУ
# активность
# интернет
# пользователи
# социология
# технологии
Кадр из сериала «Эйфория» / © HBO

В своем исследовании они обратили внимание на различия в интернет-активности жителей страны.

«Россия входит в число мировых лидеров использования интернета населением. Мы увидели, как цифровизация влияет на потребительское поведение, которое связано не только с межпоколенческим переходом, но и различиями в культурном капитале. Анализ ответов позволил нам выделить шесть типов цифровой активности», — сообщила заведующая кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова.

Оказалось, что около 13% респондентов в наибольшей степени подвержены риску исключения из цифровой среды из-за возрастных и образовательных барьеров, это наиболее традиционно ориентированные респонденты. «Пассивную адаптацию» к цифровой среде продемонстрировали 18 %, они остаются в зоне риска цифровой инклюзии из-за неполного использования цифровых возможностей. Почти 14 % опрошенных подвержены рискам чрезмерного потребления (финансовые траты, зависимость от соцсетей), сниженной социальной и экономической активности.

Социологи также отметили, что вовлеченные в общение 22% демонстрируют развлекательно-коммуникационную модель поведения, что может ограничивать их профессиональные возможности в цифровой экономике. Активные пользователи (20%) наиболее уязвимы с точки зрения всех рисков цифровой зависимости, в наименьшей степени поддерживают традиционные ценности по сравнению со всеми другими группами.

Любопытно, что «активные работники» (10%) обладают высоким уровнем социального оптимизма, доверия к общественным институтам, профессиональной ориентацией, наибольшей поддержкой ценностей индивидуализма, отличаются более высокой долей молодых мужчин, горожан с высшим образованием. По мнению социологов, «активные работники» демонстрирует наиболее рациональное использование цифровых технологий, снижая риски и извлекая максимум выгод, однако, они не считают себя достаточно защищенными от рисков ухудшения здоровья.

«Цифровая среда предоставляет возможности для получения экономических и культурных выгод, формируя новый тип неравенства. Культурный капитал становится ключевым фактором трансформации цифрового неравенства: способность извлекать выгоду из технологий и блокировать риски становится важнее доступа к ним. Вероятно, цифровое поведение и его мотивация выступают факторами восприятия уровня рисков. В высокообразованных группах возраст перестает быть главным фактором цифрового исключения, уступая место личностным характеристикам», — пояснила Елена Андрианова.

В опросе участвовали жители Башкортостана, Пермского края, Чечни, а также Вологодской, Тюменской, Курской и Свердловской областей. Результаты опубликованы в журнале «Социологические исследования». Над статьей работали заведующая кафедрой общей и экономической социологии Елена Андрианова, профессор кафедры экономической безопасности системного анализа и контроля Гульнара Ромашкина, доцент кафедры общей и экономической социологии Марина Худякова.

ТюмГУ
349 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участие в программе способствует трансформации образовательного, научно-технологического и управленческого блоков ТюмГУ, а также его роли в качестве центра научно-технологического и социально-экономического развития региона.
ТюмГУ
# активность
# интернет
# пользователи
# социология
# технологии
Комментарии

