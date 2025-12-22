Уведомления
Социологи выяснили, как жители регионов России используют интернет
Потребительская активность в цифровой среде преобладает над производительной, и именно включенность в потребление является источником рисков. К таким выводам пришли социологи ТюмГУ, проведя опрос в семи регионах России.
В своем исследовании они обратили внимание на различия в интернет-активности жителей страны.
«Россия входит в число мировых лидеров использования интернета населением. Мы увидели, как цифровизация влияет на потребительское поведение, которое связано не только с межпоколенческим переходом, но и различиями в культурном капитале. Анализ ответов позволил нам выделить шесть типов цифровой активности», — сообщила заведующая кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова.
Оказалось, что около 13% респондентов в наибольшей степени подвержены риску исключения из цифровой среды из-за возрастных и образовательных барьеров, это наиболее традиционно ориентированные респонденты. «Пассивную адаптацию» к цифровой среде продемонстрировали 18 %, они остаются в зоне риска цифровой инклюзии из-за неполного использования цифровых возможностей. Почти 14 % опрошенных подвержены рискам чрезмерного потребления (финансовые траты, зависимость от соцсетей), сниженной социальной и экономической активности.
Социологи также отметили, что вовлеченные в общение 22% демонстрируют развлекательно-коммуникационную модель поведения, что может ограничивать их профессиональные возможности в цифровой экономике. Активные пользователи (20%) наиболее уязвимы с точки зрения всех рисков цифровой зависимости, в наименьшей степени поддерживают традиционные ценности по сравнению со всеми другими группами.
Любопытно, что «активные работники» (10%) обладают высоким уровнем социального оптимизма, доверия к общественным институтам, профессиональной ориентацией, наибольшей поддержкой ценностей индивидуализма, отличаются более высокой долей молодых мужчин, горожан с высшим образованием. По мнению социологов, «активные работники» демонстрирует наиболее рациональное использование цифровых технологий, снижая риски и извлекая максимум выгод, однако, они не считают себя достаточно защищенными от рисков ухудшения здоровья.
«Цифровая среда предоставляет возможности для получения экономических и культурных выгод, формируя новый тип неравенства. Культурный капитал становится ключевым фактором трансформации цифрового неравенства: способность извлекать выгоду из технологий и блокировать риски становится важнее доступа к ним. Вероятно, цифровое поведение и его мотивация выступают факторами восприятия уровня рисков. В высокообразованных группах возраст перестает быть главным фактором цифрового исключения, уступая место личностным характеристикам», — пояснила Елена Андрианова.
В опросе участвовали жители Башкортостана, Пермского края, Чечни, а также Вологодской, Тюменской, Курской и Свердловской областей. Результаты опубликованы в журнале «Социологические исследования». Над статьей работали заведующая кафедрой общей и экономической социологии Елена Андрианова, профессор кафедры экономической безопасности системного анализа и контроля Гульнара Ромашкина, доцент кафедры общей и экономической социологии Марина Худякова.
