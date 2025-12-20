Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае запустили первую в мире линию по производству аккумуляторов для электромобилей с участием человекоподобных роботов

Компания CATL стала первым в мире производителем аккумуляторов, внедрившим человекоподобных роботов в массовое производство аккумуляторных блоков, заменив человека на ключевых технологических этапах.

Роботы Xiaomo / © Spirit AI / YouTube

Новая роботизированная производственная линия на предприятии CATL в Лояне (провинция Хэнань) стала первым в мире примером крупномасштабного применения гуманоидных роботов в данной отрасли.

Робот под названием Xiaomo способен выполнять сложные операции, включая высокоточное подключение аккумуляторных разъемов, что стало важной вехой в применении роботов в передовом промышленном производстве.

В ноябре CATL начала массовый выпуск литий-железо-фосфатных элементов пятого поколения, отличающихся более высокой энергетической плотностью, увеличенным сроком службы и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Xiaomo был разработан компанией Spirit AI — стартапом в области робототехники из Ханчжоу, основанным в 2024 году при поддержке CATL. Это сотрудничество отражает более широкую стратегию CATL по интеграции передовой робототехники и искусственного интеллекта в масштабные промышленные процессы.

Xiaomo призван заменить человека на критически важных этапах финального контроля — EOL (End of Line) и DCR (измерение внутреннего сопротивления постоянному току). Эти проверки выполняются непосредственно перед сходом аккумуляторных блоков с линии. Ранее на этих этапах рабочим приходилось вручную подключать высоковольтные тестовые разъемы — процесс, связанный с риском искрения и сложностями в обеспечении стабильного качества и производительности.

Оснащенный продвинутой сквозной моделью Vision–Language–Action (VLA), Xiaomo демонстрирует высокую способность к восприятию окружающей среды и точному выполнению задач. Робот самостоятельно справляется с неопределенностями, такими как вариации положения материалов и точек подключения, динамически корректируя позу и регулируя усилие при установке и извлечении гибких кабельных жгутов. Это обеспечивает надежные соединения без повреждения чувствительных компонентов.

В реальных производственных условиях Xiaomo достигает уровня успешных подключений свыше 99 %, сохраняя тактовое время, сопоставимое с показателями опытных рабочих. Помимо основных функций, робот в режиме реального времени контролирует состояние соединений кабельных жгутов и сигнализирует о выявленных аномалиях, снижая уровень дефектов.

В CATL отметили, что гуманоидный робот Xiaomo уже задействован в непрерывных производственных операциях для нескольких моделей аккумуляторов, обеспечивая суточную производительность почти в три раза выше ручного труда при высокой стабильности и воспроизводимости результатов. Компания рассматривает внедрение Xiaomo как базу для дальнейшего развития автоматизации и интеллектуального производства на своих линиях сборки аккумуляторных блоков.

Активное продвижение автоматизации происходит на фоне укрепления лидерства CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Сегодня компания CATL занимает 38,1% доли мирового рынка аккумуляторов для электромобилей.