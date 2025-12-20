Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Китае запустили первую в мире линию по производству аккумуляторов для электромобилей с участием человекоподобных роботов
Компания CATL стала первым в мире производителем аккумуляторов, внедрившим человекоподобных роботов в массовое производство аккумуляторных блоков, заменив человека на ключевых технологических этапах.
Новая роботизированная производственная линия на предприятии CATL в Лояне (провинция Хэнань) стала первым в мире примером крупномасштабного применения гуманоидных роботов в данной отрасли.
Робот под названием Xiaomo способен выполнять сложные операции, включая высокоточное подключение аккумуляторных разъемов, что стало важной вехой в применении роботов в передовом промышленном производстве.
В ноябре CATL начала массовый выпуск литий-железо-фосфатных элементов пятого поколения, отличающихся более высокой энергетической плотностью, увеличенным сроком службы и улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Xiaomo был разработан компанией Spirit AI — стартапом в области робототехники из Ханчжоу, основанным в 2024 году при поддержке CATL. Это сотрудничество отражает более широкую стратегию CATL по интеграции передовой робототехники и искусственного интеллекта в масштабные промышленные процессы.
Xiaomo призван заменить человека на критически важных этапах финального контроля — EOL (End of Line) и DCR (измерение внутреннего сопротивления постоянному току). Эти проверки выполняются непосредственно перед сходом аккумуляторных блоков с линии. Ранее на этих этапах рабочим приходилось вручную подключать высоковольтные тестовые разъемы — процесс, связанный с риском искрения и сложностями в обеспечении стабильного качества и производительности.
Оснащенный продвинутой сквозной моделью Vision–Language–Action (VLA), Xiaomo демонстрирует высокую способность к восприятию окружающей среды и точному выполнению задач. Робот самостоятельно справляется с неопределенностями, такими как вариации положения материалов и точек подключения, динамически корректируя позу и регулируя усилие при установке и извлечении гибких кабельных жгутов. Это обеспечивает надежные соединения без повреждения чувствительных компонентов.
В реальных производственных условиях Xiaomo достигает уровня успешных подключений свыше 99 %, сохраняя тактовое время, сопоставимое с показателями опытных рабочих. Помимо основных функций, робот в режиме реального времени контролирует состояние соединений кабельных жгутов и сигнализирует о выявленных аномалиях, снижая уровень дефектов.
В CATL отметили, что гуманоидный робот Xiaomo уже задействован в непрерывных производственных операциях для нескольких моделей аккумуляторов, обеспечивая суточную производительность почти в три раза выше ручного труда при высокой стабильности и воспроизводимости результатов. Компания рассматривает внедрение Xiaomo как базу для дальнейшего развития автоматизации и интеллектуального производства на своих линиях сборки аккумуляторных блоков.
Активное продвижение автоматизации происходит на фоне укрепления лидерства CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Сегодня компания CATL занимает 38,1% доли мирового рынка аккумуляторов для электромобилей.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
15 Июня, 2017
Вопросы читателей (ч. 4)
6 Сентября, 2013
Семь городов, которые исчезнут до 2100 года
26 Декабря, 2014
10 лучших гаджетов 2014 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии