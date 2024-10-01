  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 минут назад
Полина Меньшова
25

Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»

5.3

Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.

Психология
# активность головного мозга
# математика
# ноль
# числа
Кадр из фильма «Одаренная»
Кадр из фильма «Одаренная» / © Fox Searchlight Pictures

Ноль — одно из самых абстрактных и при этом важных понятий в математике. Согласно предыдущим исследованиям, дети осознают его не сразу — гораздо позже, чем осваивают целые положительные (натуральные, счетные) числа. У животных, с которыми человек разделяет невербальную систему количественной оценки, заметно рудиментарное понимание нулевой численности.

Специалисты из Боннского университета в Германии с помощью вживленных в человеческий мозг электродов изучили, как именно он обрабатывает понятие нуля. Научную статью с результатами эксперимента опубликовал журнал Current Biology.

«Для мозга, который эволюционировал, чтобы обрабатывать сенсорные стимулы (“что-то”), восприятие пустых множеств (то есть “ничего”) как значимой категории требует высокого уровня абстракции, а значит способности представлять явление независимо от опыта и за пределами того, что воспринимается. Мозгу нужно интерпретировать “ничто” как “нечто”, как математический объект», — пояснили авторы публикации.

В исследовании участвовали 17 человек с эпилепсией, которые проходили нейрохирургическое лечение. Во время предоперационной подготовки им в средние височные доли мозга имплантировали электроды, позволяющие измерять активность отдельных нервных клеток в режиме реального времени.

Сам эксперимент заключался в том, что люди выполняли задания, а исследователи наблюдали за поведением нейронов мозга. В заданиях нужно было отнести к четным или нечетным числа, записанные в двух форматах: символическом (арабские цифры) и несимволическом (наборы точек, в том числе «пустой» набор). Упрощенную версию этого испытания прошли и 19 здоровых людей, чтобы исследователи могли учесть особенности поведенческих реакций, которые обусловлены эпилепсией.

Оказалось, что вне зависимости от формы записи на ноль специфически реагируют определенные нейроны в средней височной доле головного мозга. Они одновременно воспринимали ближайшее к нулю натуральное число — единицу. Ученые сделали вывод, что мозг не рассматривает ноль как уникальную или отдельную категорию «небытия», а делает пустые множества наименьшей величиной на «воображаемой числовой прямой». При этом ноль, представленный в виде цифры, обрабатывался так же, как другие числа, а на обработку несимволической записи требовалось больше времени.

Исследователи показывали участникам эксперимента ноль как цифру и как пустой набор точек и сравнивали реакцию мозга на эти изображения / © Esther F. Kutter et al., Current Biology
Исследователи показывали участникам эксперимента ноль как цифру и как пустой набор точек и сравнивали реакцию мозга на эти изображения / © Esther F. Kutter et al., Current Biology

Авторы исследования подчеркнули, что из-за эпилепсии нельзя было свободно выбирать точное расположение электродов. Кроме того, регистрируемая активность могла исходить из областей мозга, которые содержат патологически измененную ткань.

В будущем исследователи считают важным рассмотреть, зависит ли восприятие нуля от контекста или принадлежности человека к той или иной культуре. Знания в этой области позволят лучше понять, как мозг работает с абстрактными понятиями.

«Поведение и умственные способности человека обусловлены работой нейронов в головном мозге. Наша цель — понять, как активность отдельных нейронов и их ансамблей механистически связана с различными математическими операциями. Это понимание будет иметь решающее значение для оказания помощи людям с особыми нарушениями, связанными с числами, такими как дискалькулия в процессе развития — трудности при изучении чисел — и акалькулия, которая относится к приобретенным нарушениям счета после травм головного мозга», — подытожили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# активность головного мозга
# математика
# ноль
# числа
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Идеи Циолковского и перспективы космонавтики
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
01 Окт
700
Молнии и высотные молнии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Архитектура для космоса: мечты и реальность
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
02 Окт
600
Конституциональная антропология
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Окт
200
Как мы изучаем мозг динозавра
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Жемчужины Азиатской Фауны в коллекции Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
04 Окт
1200
Темная сторона Вселенной: что мы о ней знаем, а о чем лишь догадываемся
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Окт
1000
Иерархия и прогресс: от обезьяны к человеку
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Древнерусская буквица: средневековый книжный орнамент
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:07
Мария Азарова

Этолог проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»

Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.

Биология
# гибкость тела
# домашние животные
# кошки
# питомцы
# эксперимент
# этология
Вчера, 18:00
Татьяна

Эверест испытал аномальное поднятие из-за перехвата рек

Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.

Геология
# Гималаи
# реки
# тектоника плит
# Эверест
Позавчера, 17:47
Мария Азарова

Эксперимент с макаками «предсказал» результаты выборов в США 

Хотя многие специалисты скептически относятся к прогностическим способностям макак, социологи назвали результаты нового исследования «провокационными, но не глупыми». Его авторы подтвердили, что поведение избирателей отчасти обусловлено генетическими адаптациями, общими с нечеловекообразными приматами.

Биология
# выборы
# Дональд Трамп
# Камала Харрис
# макаки
# обезьяны
# политики
# президент
# США
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
28 сентября
Любовь

Ученые оживили древнее семя растения, упомянутого в Библии

Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.

Биология
# ботаника
# деревья
# радиоуглеродный анализ
# растения
25 сентября
Полина Меньшова

Муравьиная матка «переработала» больное потомство

Если муравьиная матка замечает у личинок признаки болезни, то не «выхаживает» потомство, а съедает. Как такой каннибализм помогает появлению здоровых муравьев, выяснили ученые из Великобритании.

Биология
# болезни
# каннибализм
# муравьи
# размножение
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В РТУ МИРЭА изучили бурную активность майского Солнца

    29 минут назад

  2. Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»

    29 минут назад

  3. Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

    1 час назад

  4. В ПНИПУ разработали модель для оптимизации термомеханической обработки материалов

    1 час назад
Выбор редакции

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

22 сентября

Последние комментарии

Alex Yakovlev
7 минут назад
Аватар - путь воды

Стали известны победители фотоконкурса Underwater Awards Australasia 2024Стали известны победители фотоконкурса Underwater Awards Australasia 2024

Евгений Рябко
8 минут назад
А про Северные потоки они ничего не слышали? Даже в далёкие времена Сталин планировал построить тоннель на Сахалин с учётом врагов...

Белорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материкомБелорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материком

Василий Парфенов
19 минут назад
Дождиков, травит, судя по всему, аккурат по швам, соединяющим створ люка с "трубой" переходной камеры. Следовательно, рукав должен начинаться еще за

Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковатьУтечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

Дождиков Антон
36 минут назад
А не пробовали лечить герметичным внутренним рукавом, как с обычными трубами? Герметизация швов при многочисленных усталостных трещинах как бы

Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковатьУтечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

Вячеслав
45 минут назад
П., вроде позже за такую распродажу уголовное дело открыли.

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Иван Колупаев
1 час назад
Дмитрий, не уверен насчет планеты, а вот своих соседей вы знаете плохо. Что "черное море выкопали украинцы" это обычная выдумка. Растиражированная

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глиныПропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Christian Samorodov
3 часа назад
Евгений, буду очень благодарен протестировать пресеты.

В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучаниеВ МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание

Дмитрий Макарчук
3 часа назад
Вячеслав, я вырос и живу на Донбассе. Здесь очень много шахт, и самая большая проблема это метан. Почему его, как топливо не перерабатывают? Ведь

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глиныПропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Дмитрий Макарчук
3 часа назад
Ооочень занимательно.... Практически Ничего не знаем об собственной планете, но очень "знающе" обсуждаем Марс. И вода-впиталась,и т.д. А никого не

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глиныПропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Александр Березин
4 часа назад
Роман, объективные цифры однако показывают, что в Москве воздух намного чище, чем в Пекине: https://www.ventusky.com/?p=58.3;44.3;4&l=pm25 Там можно выбрать любое

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Михаил Духонин
5 часов назад
Ну как отработка методологии - нормально. Но открытия тут никакого не наблюдаю. А из чего ещё могли состоять мембраны цианобактерий, пусть даже и 1,9

Ученые раскрыли тайны клеточной эволюции древнейших микроорганизмовУченые раскрыли тайны клеточной эволюции древнейших микроорганизмов

Михаил Духонин
5 часов назад
Талантливый, Вода - окисленная форма кислорода?.. Серьёзно? Не знаю, насчёт статьи и оригинального исследования, но вы точно написали фееричный

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глиныПропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Rafis Fayzullin
6 часов назад
С нынешним главой Роскосмоса Россия может только отправлять уборщиков мусора(службу клининга)на МКС и станции других государств. Ну а после

Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?

Rafis Fayzullin
6 часов назад
Уж лучше бы психиатры проверили не считают ли эти "учёные" свой мозг жидким?

Физики научились определять зоны зарождения сильных землетрясенийФизики научились определять зоны зарождения сильных землетрясений

1 2
8 часов назад
Go, Карлсон! Нужно больше конкуренции. А у двигателя походу эрозия критического сечения, медь выгорает. Но это рабочие моменты

Rocket Lab показала видео с испытаний новейшего ракетного двигателя «Архимед»Rocket Lab показала видео с испытаний новейшего ракетного двигателя «Архимед»

Юрий Николаевич
8 часов назад
По нынешним временам ничтожно мало из общего объема зато можно наблюдать целые далины ветриков.

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Евгений Кушнаренко
8 часов назад
Christian, я для деклиппирования и расширения динамики использую VST-плагин StereoTool. Погуглите. Он творит удивительные вещи со сжатыми аудиотреками. Если

В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучаниеВ МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание

Андрей Степанов
9 часов назад
Александр, может там потоки не подходящие или строительство неудобно, но в основном стараются строить на плоских местах, даже в акваториях.

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для АрменииНепростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

Настоящий Кот
9 часов назад
Потрясающие кадры! Не представляю каково им было видеть их своими глазами

Опубликованы снимки, сделанные во время первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос Polaris DawnОпубликованы снимки, сделанные во время первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос Polaris Dawn

Иван Колупаев
14 часов назад
Татьяна, вы ознакомились с таким типовым контрактом или это только ваши предположения? Но даже если все так выбор у человека есть. Соглашаться на

Эксперимент с заражением людей SARS-CoV-2 показал стойкое ухудшение когнитивных функцийЭксперимент с заражением людей SARS-CoV-2 показал стойкое ухудшение когнитивных функций

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно