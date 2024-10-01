В РТУ МИРЭА изучили бурную активность майского Солнца

Ученые РТУ МИРЭА представили результаты исследования повышенной активности вспышек на Солнце в мае 2024 года. Полученные результаты можно использовать для защиты чувствительной аппаратуры на Земле и в космосе в случаях увеличения выбросов коронарной массы.

Май отличился увеличением числа мощных вспышек на Солнце, которые вызвали геомагнитные бури на Земле. Результаты показывают рост числа вспышек и последующие геомагнитные возмущения на Земле. Особое внимание уделяется влиянию этих событий на радиосвязь и работу приемников сигналов спутниковой навигации. Об итогах проекта рассказали на II Международной научно-технической конференции «Космические технологии». Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ).

Период повышенной активности солнечных вспышек пришелся на май 2024 года, геомагнитная буря 10-12 мая 2024 года стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в нынешнем столетии. Геомагнитная буря 10-12 мая стала результатом вспышек, которые происходили на Солнце 8 мая, при этом скорость корональных выбросов оказалась почти в два раза больше обычной. Атмосфера Земли испытывала сильную радиационную нагрузку, а также приход к планете потоков тяжелых частиц.

Из приятных последствий магнитной бури можно отметить неожиданное для этого времени года и удивительное по красоте северное сияние, которое увидели жители южных регионов, где ранее подобных явлений не наблюдалось.

На территории России северное сияние наблюдалось в Ленинградской, Новгородской, Калужской, Рязанской, Тверской и Московской областях. Северное сияние также увидели жители юга России — в Волгоградской области, на Ставрополье и Кубани, в Крыму и на Кавказе.

Полярное сияние, вызванное солнечными вспышками, можно было увидеть на севере Индии, на северо-западе Китая, а также в Европе, в том числе в Хорватии и южной Испании. В Северной Америке полярные сияния наблюдались во Флориде и Мексике. В Южном полушарии полярное сияние было заметно в Новой Зеландии, Австралии, Чили, Аргентине, Уругвае, ЮАР и Намибии .

На территории России северное сияние наблюдалось в Ленинградской, Новгородской, Калужской, Рязанской, Тверской и Московской областях. Северное сияние также увидели жители юга России — в Волгоградской области, на Ставрополье и Кубани, в Крыму и на Кавказе.

«Солнечная вспышка по сути является гигантский выброс энергии магнитного поля, которая быстро превращается в энергию заряженных частиц и плазмы. Примерно через 10 минут излучение от вспышки достигает Земли, мощные и быстрые потоки заряженных частиц приходят в течение десятков минут. Облака плазмы, провоцирующие магнитные бури, приходят через два-три дня», – рассказал ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Егор Чистяков.

«Именно это и произошло в середине мая 2024 года, – отмечает Святослав Литвинов, кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА. – Частицы трех корональных выбросов массы от 8 мая достигли Земли через два дня, вызвав сильные и экстремальные геомагнитные бури с яркими и очень продолжительными полярными сияниями. Магнитная буря уровня G4, временами с пиками до G5 бушевала в течение всего дня 11 мая, слегка затихнув к утру 12 мая.

Выбросы корональной массы от особенно мощных вспышек 10 и 11 мая подошли к Земле 12 числа. Справедливо было ожидать продолжение магнитных бурь, чего не произошло, судя по всему, из-за того что поток частиц отклонился и затронул нашу планету лишь по касательной. Как бы то ни было, уровень геомагнитных возмущений 12-13 мая не превышал G2-G3, и повторная геомагнитная буря завершилась уже к полудню 13 мая».

Исследование 25-го цикла солнечной активности в РТУ МИРЭА продолжаются.

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МИРЭА 3 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».