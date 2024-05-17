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Ученые выяснили, за счет чего пение помогает восстановить речь после инсульта
Прошлые исследования показали, что пение помогает восстановлению речи у пациентов, перенесших инсульт. В новой работе по этой теме ученые раскрыли причины терапевтического воздействия пения на людей с постинсультной афазией, то есть полной или частичной утратой способности говорить и/или воспринимать речь других.
С подобными нарушениями сталкиваются примерно 40% переживших инсульт, причем в половине случаев они сохраняются даже через год после инсульта. Ранее специалисты из Университета Хельсинки (Финляндия) установили, что музыка и пение эффективны при реабилитации таких пациентов. В частности, хорошие результаты показывала групповая терапия пением: она способствовала улучшению речи и повышению социальной активности постинсультных больных с афазией.
Однако за счет каких нейронных механизмов достигается такой эффект, оставалось не до конца изученным. Этот вопрос прояснило свежее исследование финских медиков из того же вуза. Результаты опубликовал научный журнал eNeuro.
Ученые проследили за воздействием песенной терапии на людей с постинсультной афазией. Двадцать восемь пациентов случайным образом разделили на контрольную и группу вмешательства. Все они получали стандартное лечение и реабилитацию, но участники второй группы дополнительно раз в неделю посещали групповые занятия по пению, а также трижды в неделю тренировались самостоятельно дома с помощью планшета и специализированного программного обеспечения. Курс длился четыре месяца.
О состоянии пациентов судили по результатам нейропсихологической оценки и МРТ-сканирования в начале эксперимента и спустя пять месяцев. Кроме того, участники сообщили свои демографические данные, заполнили музыкальный и клинический опросники, а также проинформировали исследователей о других видах получаемой реабилитации.
По итогам МРТ-обследований выяснилось, что пение способствовало восстановлению языковой сети мозга. Она охватывает разные участки коры головного мозга, участвующие в обработке языковой и речевой информации, а также проводящие пути с белым веществом, по которым сигналы передаются из одной точки коры в другую. У пациентов с афазией эта сеть повреждена.
Результаты магнитно-резонансной томографии показали, что у людей, прошедших курс песенной терапии, увеличился объем серого вещества в отвечающих за речь и язык областях левой лобной доли. Помимо этого, улучшилась связность проводящих путей в языковой сети левого и правого полушарий.
По словам исследователей, их результаты впервые продемонстрировали, что реабилитация пациентов с афазией с помощью пения основывается на нейропластичности, то есть способности мозга восстанавливаться и адаптироваться. Зафиксированные с помощью МРТ позитивные изменения сопровождались улучшением речи у пациентов.
Новая работа расширила знания о преимуществах песенной и музыкальной терапии при реабилитации пациентов после инсульта. По данным ВОЗ, эта патология входит в десятку ведущих неврологических причин утраты здоровья. В России инсульт ежегодно переносят более 450 тысяч человек.
Финские медики полагают, что терапию пением можно рассматривать как экономически эффективное дополнение к традиционным формам реабилитации после инсульта. Кроме того, этот способ подойдет для коррекции легких нарушений речи, когда возможность других видов реабилитации ограничена.
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