Пострадавшие от лесных пожаров стали менее рациональными в жизни

Новое исследование американских ученых показало, что разрушительные природные катастрофы могут иметь долгосрочные последствия для когнитивных способностей их жертв.

Многие из тех, кто пережил стихийные бедствия, долго не могут этого забыть. Посттравматические стрессовые расстройства, тревога и депрессия надолго становятся их спутниками. Оказалось, что катастрофы влияют на когнитивные функции — в частности, на способность действовать в ситуации выбора.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) предложили людям, пережившим лесной пожар «Кэмп» в Северной Калифорнии в ноябре 2018 года, решить интересную задачу. Они попросили испытуемых выбирать на экране ноутбука одну из двух дверей, где их ждало гипотетическое денежное вознаграждение. Вероятность выигрыша была разной, но и суммы — тоже. Участники могли подождать за той дверью, где их почти наверняка ожидала немедленная, но не очень высокая награда, либо поступить наоборот.

Так экспериментаторы смогли понять, кто из испытуемых склонен принимать решения, обещающие выгоду в долгосрочной перспективе, а кто выбирает меньшее, но быстрее. Ученые изложили свои выводы в публикации для журнала Scientific Reports.

В эксперименте участвовали 75 человек от 18 до 47 лет, из них 63 — женщины. Первая группа (27 человек) состояла из мужчин и женщин, которые так или иначе пострадали от огня. Во вторую (21 человек) вошли свидетели того, как это произошло с кем-то. Третья группа была контрольной. Одновременно у испытуемых регистрировали данные электроэнцефалограммы мозга.

Исследователи обнаружили, что люди, пережившие лесные пожары, реже выбирали вариант, который предполагал большее вознаграждение в будущем. Разницы в результатах между второй и контрольной группой практически не было.

Ученые предположили: даже через год испытуемые из первой группы старались избегать решений, предполагающих хотя бы незначительные потери. В ситуации выбора они испытывали значительные затруднения с принятием правильного, с их точки зрения, решения.

ЭЭГ мозга показала у людей, переживших трагедию, повышенную активность тех областей, что связаны с глубокими размышлениями и обдумыванием сложившейся ситуации. Их мозг пытался сосредоточиться, но это не удавалось. Ведь испытуемые, что выбирали более крупный выигрыш в будущем, получали в итоге больше.

Лесной пожар в Северной Калифорнии, начавшийся 8 ноября 2018 года, до недавнего времени считался самым крупным в истории штата. Погибли 85 человек, ущерб составил 7,5-10 миллиардов долларов.

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