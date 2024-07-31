Ложь как ядерная реакция: новая модель объяснила, как распространяются слухи

Исследователи из Китая разработали новую уникальную модель, которая рассматривает распространение слухов через призму процессов ядерного деления. Этот подход позволяет глубже понять механизмы распространения дезинформации и предложить новые методы борьбы с ней.

В современном мире распространение ложной информации стало крайне простым и быстрым процессом. Интернет наводнен слухами и дезинформацией, которые могут серьезно повлиять на общественное мнение и вызвать негативные социальные последствия. Анонимность и доступность передовых технологий, таких как искусственный интеллект и методы машинного обучения, усложняют задачу отделения правды от вымысла.

Традиционные модели для анализа распространения слухов часто заимствованы из эпидемиологии, где слухи рассматривают как «вирус», а людей — как «зараженных» и «восприимчивых к заражению». Однако такие модели рассматривают распространение слухов как пассивный процесс и не всегда учитывают активную роль людей, психологические аспекты человеческого поведения, а также влияние внешних факторов. Исследователи из Шаньдунского педагогического университета (Китай) предложили новую математическую модель, которая помогает лучше понять, как распространяются слухи.

В новой работе, опубликованной в журнале AIP Advances, исследователи предложили аналогию между распространением слухов и процессом ядерного деления. В этой модели слухи действуют как нейтроны, которые запускают цепную реакцию, передаваясь от одного человека к другому. Люди, сталкиваясь со слухами, принимают решения о том, стоит ли их распространять, исходя из личных интересов и принципов. Это напоминает то, как ядерное деление зависит от изотопов урана.

Ученые выделили две основные группы людей в процессе распространения слухов: те, кто распространяет слухи сразу после их получения (аналогично нестабильному ядру урана-235), и те, кто распространяет слухи после многократного получения и осмысления информации (аналогично более стабильному ядру урана-238, которое требует больше времени для запуска реакции).

Схема распространения слухов на основе модели процесса ядерного деления, где S – стабильное состояние (человек никогда не слышал этот слух), E – возбужденное состояние (получение слуха и активная его пересылка друзьям и знакомым), G – основное состояние (постепенная потеря интереса к слуху во время пересылки и полное отсутствие интереса к слуху), L – латентное состояние (слух получен, но не достигает порога распространения и не распространяется наружу) / © Wenrong Zheng et al., AIP Advances (2024)

Процесс распространения слухов начинается с того, что нейтрон (слух) сталкивается с первым ядром (человеком). Высвобождаемую в процессе деления энергии авторы научной работы сопоставляют с социальным воздействием слуха — просмотрами, лайками, комментариями и обсуждениями этой темы в интернете.

Для проверки своей модели исследователи провели серию симуляций, сравнивая ее с классическими моделями инфекционных заболеваний. Результаты показали, что новая модель лучше отражает реальную динамику распространения слухов в социальных сетях. Она учитывает индивидуальные различия в поведении людей, а также количественно оценивает социальное воздействие слухов, что позволяет лучше понимать и предсказывать их распространение.

Исследование также показало, что масштаб распространения слухов сильно зависит от доли рациональных пользователей Сети. Чем выше уровень образования и критического мышления у людей, тем меньше вероятность распространения ложной информации. Это подчеркивает важность образовательных программ и повышения медиаграмотности для борьбы с дезинформацией и фейками.

На основе полученных данных исследователи предлагают правительствам и СМИ активно мониторить и проверять информацию на ранних этапах ее распространения. Официальные источники должны оперативно реагировать на появление слухов, предоставляя проверенную информацию и тем самым предотвращая ядерную реакцию, то есть дальнейшее распространение ложных сведений.

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