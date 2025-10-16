О мероприятии

Умение говорить — одно из главных отличий человека от других живых существ. Но как и когда возник этот удивительный инструмент? До сих пор у ученых нет единого ответа на этот вопрос, что делает его одной из самых захватывающих тайн науки.

Лингвист и популяризатор науки София Медведева вместе со слушателями отправится в междисциплинарное путешествие, чтобы рассмотреть этот вопрос со всех сторон.

Расписание Гороховая 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить