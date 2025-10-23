О мероприятии

Кандидат исторических наук Александр Владимирович Сафронов рассмотрит ранние свидетельства о появлении царской власти и ее репрезентации в монументах, архитектуре и иероглифических надписях майя, а также определит где появились первые государства политической карте древних майя. Лектор непременно рассмотрит важнейшие археологические памятники этой эпохи — Вашактун, Тикаль, Эль-Соц, Йашха и другие. В лекции так же будет затронуты вопросы развития иероглифической письменности и календаря майя, благодаря которому в настоящее время исследователи могут точно датировать события из династической истории майя. Слушатели познакомятся с образцами архитектуры, изобразительного искусства и предметов мелкой пластики, известных по многочисленным археологическим находкам начала I тыс. н.э. Отдельное внимание будет уделено анализу причин упадка культуры майя позднего формативного периода и перехода к новому витку развития общества майя — классической эпохе и ее ключевым особенностям.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить