Уведомления
Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире
Индия сохраняет за собой звание крупнейшего производителя молока в мире в 2025 году — об этом свидетельствуют свежие данные Службы по вопросам сельского хозяйства за рубежом (FAS) Министерства сельского хозяйства США (USDA).
Согласно новым оценкам, страна ежегодно производит 212 миллионов тонн молока — значительно опережая Европейский союз (150 миллионов тонн) и США (103 миллиона тонн). За ними следуют Китай (42 миллиона тонн), Россия (34 миллиона тонн), Бразилия (28 миллионов тонн), Новая Зеландия (22 миллиона тонн), Великобритания (16 миллионов тонн), Мексика (14 миллионов тонн) и Аргентина (11 миллионов тонн).
Лидерство Индии обеспечено обширной сетью мелких фермерских хозяйств, для которых молочное производство — основной источник дохода. Децентрализованная модель молочной отрасли в сочетании с устойчивым внутренним спросом продолжает стимулировать рост.
Для сравнения: в Евросоюзе молоко в основном производится с ориентацией на экспорт, тогда как в США преобладают индустриализированные, высокоэффективные фермы, работающие как на внутренний, так и на внешний рынки.
Во всем мире производство молока остается важнейшим показателем продовольственной безопасности и экономической стабильности. Однако в 2025 году отрасль сталкивается с растущими трудностями: изменением климата, торговыми противоречиями и ростом стоимости кормов, что вынуждает производителей перестраивать свои подходы.
Новая Зеландия и Бразилия страдают от засух, снижая урожайность кормов и, как следствие, объемы молока. Китай, напротив, активно инвестирует в развитие местного производства, чтобы сократить зависимость от импорта.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
