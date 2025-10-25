Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Индия сохраняет за собой звание крупнейшего производителя молока в мире в 2025 году — об этом свидетельствуют свежие данные Службы по вопросам сельского хозяйства за рубежом (FAS) Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Крупнейшие страны-производители молока в мире / © World Visualized

Согласно новым оценкам, страна ежегодно производит 212 миллионов тонн молока — значительно опережая Европейский союз (150 миллионов тонн) и США (103 миллиона тонн). За ними следуют Китай (42 миллиона тонн), Россия (34 миллиона тонн), Бразилия (28 миллионов тонн), Новая Зеландия (22 миллиона тонн), Великобритания (16 миллионов тонн), Мексика (14 миллионов тонн) и Аргентина (11 миллионов тонн).

Лидерство Индии обеспечено обширной сетью мелких фермерских хозяйств, для которых молочное производство — основной источник дохода. Децентрализованная модель молочной отрасли в сочетании с устойчивым внутренним спросом продолжает стимулировать рост.

Для сравнения: в Евросоюзе молоко в основном производится с ориентацией на экспорт, тогда как в США преобладают индустриализированные, высокоэффективные фермы, работающие как на внутренний, так и на внешний рынки.

Во всем мире производство молока остается важнейшим показателем продовольственной безопасности и экономической стабильности. Однако в 2025 году отрасль сталкивается с растущими трудностями: изменением климата, торговыми противоречиями и ростом стоимости кормов, что вынуждает производителей перестраивать свои подходы.

Новая Зеландия и Бразилия страдают от засух, снижая урожайность кормов и, как следствие, объемы молока. Китай, напротив, активно инвестирует в развитие местного производства, чтобы сократить зависимость от импорта.