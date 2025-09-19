Уведомления
Палеонтолог Ярослав Александрович Попов проследит историю кошкообразных млекопитающих (Feliformia) — от эоценовых предков вроде миацид до современных кошек, гиен, мангустов и виверр. Лектор расскажет, как у них формировалась стратегия засадной охоты, зачем природе понадобились саблезубые формы и как ночное зрение, слух и обоняние превратили их в настоящих «природных ниндзя».
Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.
На юго-востоке Чехии археологи обнаружили не просто отдельные артефакты, а целый набор инструментов, который 30 тысяч лет назад носил с собой охотник-собиратель. Открытие дает представление о повседневной жизни этих людей, населявших территорию современной Центральной Европы.
Почти 13 тысяч лет назад в Северной Америке произошло резкое изменение климата, которое ряд ученых объясняют космической катастрофой. По одной из гипотез, эта катастрофа могла навсегда изменить ход истории, уничтожив целые виды животных и стерев с лица земли одну из первых и развитых культур континента. Команда исследователей обнаружила новые доказательства в поддержку этой гипотезы.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Ветряки растут в сторону проектов сталинских времен: хорошо это или плохо?
Восхождение на Арарат
Арсенал геймера: топ-10 игровых вооружений
Домой не прилетим: самолеты конца света США и России
Средневековый ракетчик: жизнь и изобретения Конрада Хааса
Неумолимая стрела времени: почему время движется только вперед
Травля большая и малая: с чего начинается буллинг
