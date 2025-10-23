О мероприятии

Мандрагора — это едва ли не самое мифологизированное растение на земле с глубокой древности. С чем же связана его популярность? Может быть, дело в таинственном корне мандрагоры, который внешне напоминает человеческое тело? Или разгадка кроется в высокотоксичных алкалоидах, содержащихся во всех частях этого растения? Ответы на эти и многие другие вопросы даст ботанико-географ, исследователь этноботанических особенностей растений Максим Леготин.

