Лекция
16+
Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?

Слушатели узнают, почему в Европе мандрагору называли «цветком ведьм».

Центр «Архэ»
29 октября, 19:30 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

Мандрагора — это едва ли не самое мифологизированное растение на земле с глубокой древности. С чем же связана его популярность? Может быть, дело в таинственном корне мандрагоры, который внешне напоминает человеческое тело? Или разгадка кроется в высокотоксичных алкалоидах, содержащихся во всех частях этого растения? Ответы на эти и многие другие вопросы даст ботанико-географ, исследователь этноботанических особенностей растений Максим Леготин.

Расписание
29
Среда
Октябрь 2025
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
19:30
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

23 октября, 09:34
Александр Речкин
1
# биология
# история
# растения
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
23 октября, 08:02
Юлия Трепалина

Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях

По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.

Медицина
# дыхание
# дыхательная недостаточность
# кислород
# кишечник
# Шнобелевская премия
# эксперимент
22 октября, 10:38
Игорь Байдов

Ученые рассказали, почему грудное вскармливание снижает риск развития рака груди

Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.

Медицина
# беременность
# женщины
# имунная система
# клетки
# онкологические заболевания
# рак груди
# рак молочной железы
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Лунная пыль изменила версию о происхождении воды на Земле

    23 октября, 09:40

  2. Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях

    23 октября, 08:02

  3. Исследователи предложили подход к «воспитанию» языковых моделей, уменьшающий количество неуместных или «галлюцинаторных» ответов

    22 октября, 17:04

  4. Ученые выяснили, с чем связано появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями

    22 октября, 16:00
Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Yoldash Sabyrow
10 минут назад
Да они хотят сделать чтобы люди много работали когда день длинные будет тогда уже и рабочие время тоже должно увеличиться кароче приготовтис если

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Александр Французов
40 минут назад
здорово они придумали, а если этим развитым странам так же перекрыть каналы,как например России, то результат такой же будет?

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Radko Mladic
48 минут назад
Сергей, только в этой "банановой стране" уровень жизни, почему-то всегда в ТОП 5 входит, в отличии от многих других стран любящих похвастаться своим

Saab получила крупный оборонный контракт на создание стелс-истребителя нового поколения и «роя» беспилотных ведомых

R. K.
50 минут назад
Фима, потому как мусульманин с арабского означает покорный Богу. Конечно же все пророки были покорны Блгу, то есть были мусульманами.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Иван
52 минуты назад
Недимон, хрю хрю

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Роман Оглоблин
53 минуты назад
«Добро пожаловать на курс йоги Дзен-Лемура!» я бы лучше назвал - Рыбаки

Самые смешные животные 2025 года: объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards 

Виктория Матюхина
55 минут назад
Как все возбудились, узнав что Тигран Великий собрал такую большую территорию. Есть и более старые карты, где территория Армении простирается туда

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

LexI I
1 час назад
походу армяни приняли христианство до рождения Иисуса.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Санёк Маранели
1 час назад
RomAnur888, за слова ответить готов?

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Alexander Nazarov
2 часа назад
"К тому же оно способно выполнять монтаж на глубине до 3000 метров." А как это происходит? Об этом технологическом процессе было бы интересно

Крупнейшее в мире судно для укладки подводных кабелей спустили на воду

Анастасия Прудникова
2 часа назад
Vladimir, тогда как, по-вашему, появился человек? Он не мог возникнуть с бухты-барахты, кто его предки?

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Vlad, зато нам не выгодно по наклонению, считайте что будем опять на кого то. Из серии "отдай жену дяде а сам или к....", надо делать в первую очередь как

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

mehman.ibrahimov1954@gmail.com
2 часа назад
ара клянус анаитом,75 год до нащей эры,как хорощо сохранилься карта,прям как сегодня начертили

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Сергей Лернтьев
2 часа назад
Швеция скатилась до уровня банановой страны Никогда не создаст самолет 5 поколения

Saab получила крупный оборонный контракт на создание стелс-истребителя нового поколения и «роя» беспилотных ведомых

Jack Jack
2 часа назад
galinaaa7228, они ТУМБУЛЬЦЫ. Почитайте про них . Это вообще позор какойто. Как они менялись и подставлялись под всех. Фейкомёты по жизни.Прям явно

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Vlad Ok
2 часа назад
Serjo, а тут как раз задумались о выгодности. Вдруг. Ничайно :)

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

Jack Jack
2 часа назад
Что за отсебятина😆 Тигран вообше-то парфянин. От того что кто либо владел географической Арменией не делает его хайем ( нынешние армяне).🤦🏼‍♂️

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Dmitry Busalaev
2 часа назад
Прикольная версия. Очередные «великие»

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Igor Jirkov
3 часа назад
некорректное сравнение. Сравнивать надо популяции, проживающие в одном месте, что невозможно. А по факту сельскохозяйственные популяции

Древние сообщества крестьян росли не быстрее племен охотников и собирателей

Картина Репина
3 часа назад
Иван, а ты заработай и будет чем выводить, стань как Илон, обучись и выведи. Он же тоже человек из мяса и костей, и потенциал у него, как у всех, а вот

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

