В Италии нашли мед, которому 2,5 тысячи лет

Липкая субстанция, которую ученые обнаружили более полувека назад на дне древнегреческих бронзовых сосудов, долгое время оставалась загадкой. Только сейчас с помощью современных технологий наконец-то удалось понять, что это за осадок.

В 1954 году итальянские археологи совершили важную находку у южных склонов Везувия. В Пестуме, древнегреческой колонии, расположенной примерно в 70 километрах к югу от знаменитых Помпей, ученые раскопали греческое погребальное святилище, датированное примерно 520 годом до нашей эры. Сокровищем святилища стали восемь бронзовых сосудов. Но настоящей интригой оказалось не место, а содержимое этих сосудов — густой и липкий осадок.

С самого момента находки этот осадок превратился в научную головоломку. Что хранили в этих сосудах древние греки? Жир? Воск? Или, может быть, мед? В конце 50-х годов исследователи провели первые анализы. Три разные команды археологов изучили загадочный осадок одного из сосудов. Тесты того времени, основанные на проверке растворимости вещества, указали на животный или растительный жир. Исследователи предположили, что жир загрязнен пыльцой и остатками насекомых, попавших в него случайно. Версию о меде отвергли. Однако эти выводы подверглись критике, а тайна так и осталась нераскрытой.

Загадка содержимого восьми сосудов из Пестума не давала покоя новому поколению ученых. Международная команда археологов и химиков под руководством Лусианы Карвалью (Luciana Carvalho) из Оксфордского университета в Великобритании решила применить весь арсенал современной химии, чтобы наконец поставить точку в многолетнем споре.

Первым шагом стал анализ отражения инфракрасного света. Этот метод дает общее представление о составе вещества. Высокая кислотность и внешнее сходство с современным пчелиным воском навели на мысль, что перед учеными находится разложившийся пчелиный воск.

Чтобы проверить эту гипотезу, Карвалью и ее коллеги использовали гораздо более мощный и точный метод — комбинацию газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ-МС). Этот анализ разделяет сложные смеси на отдельные компоненты и точно идентифицирует их. Результат оказался иным. Вместо ожидаемых признаков воска приборы четко зафиксировали присутствие сахаров. Причем основных сахаров меда — глюкозы и фруктозы. Они сохранились прямо в центре древнего осадка, несмотря на прошедшие тысячелетия.

Команда Карвалью на этом не остановилась. Исследователи провели еще более глубокий анализ. Они искали специфические биомаркеры — белки, которые могли бы однозначно указать на происхождение вещества. Ученые выявили присутствие уникальных белков — так называемых основных белков маточного молочка. Их производят только медоносные пчелы (Apis mellifera).

Это стало вторым, неопровержимым доказательством пчелиного происхождения содержимого сосудов. Более того, анализ обнаружил следы кислот и пептидов (фрагментов белков), которые больше всего соответствуют белкам паразитического клеща Tropilaelaps mercedesae. Он питается личинками пчел.

Остатки древнего меда внутри сосуда / © Luciana da Costa Carvalho

Находка следов паразита — дополнительное подтверждение того, что вещество связано с пчеловодством. Почему же предыдущие исследователи так кардинально ошиблись? Карвалью объяснила, что ранее для сосудов, предназначенных для торговли и транспортировки, применялись заглушки из влажной глины, иногда покрытой воском или смолой. Со временем такие пробки разрушались. Внутрь сосудов проникал воздух и микробы. Бактерии разложили остатки сахара и произвели дополнительные кислоты. Через века на стенках и дне емкостей остался только кислый воскообразный осадок.

Именно этот сильно измененный, обедненный сахарами и обогащенный кислотами остаток и анализировали ученые в середине XX века. Их менее совершенные методы просто не смогли обнаружить следы основных сахаров и специфических пчелиных белков, которые удалось выявить только сейчас.

Открытие оксфордских ученых — не просто решение давней археологической загадки. Оно проливает яркий свет на религиозные практики древних греков в Южной Италии. Подтверждение, что сосуды из святилища в Пестуме содержали именно мед, — прямое свидетельство. Оно показывает, чем именно люди VI века до нашей эры предпочитали почитать своих богов и умерших предков. Для древних греков мед был сакральным символом — олицетворением чистоты, бессмертия и связи между миром живых и потусторонним.

Научная работа опубликована в Journal of the American Chemical Society.

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Игорь Байдов 369 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.