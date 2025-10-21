С каждым годом все больше владельцев частных домов задумываются о собственной энергетической независимости. Желание сократить растущие счета за электричество, обезопасить себя от перебоев в централизованной сети и снизить личный углеродный след толкает нас на поиски альтернатив ископаемому топливу. Глянцевые брошюры обещают нам будущее, где дом полностью питается от блестящих солнечных панелей на крыше или изящного ветрогенератора на участке. Но так ли прост этот выбор? Какой путь предпочесть? Как объясняет профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов, погоня за одним универсальным решением — это ловушка. Настоящая эффективность и подлинная автономия кроются в грамотном, научном подходе к сочетанию технологий.