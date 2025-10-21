Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, что такое «непрерывная вероятность», и как оценить реальные шансы на случайную встречу.
О мероприятии
Что такое «парадокс Монти-Холла» и с чем его едят? Ошибка или болезнь? Как правильно интерпретировать медицинские анализы? Что такое «непрерывная вероятность», и как оценить реальные шансы на случайную встречу? Как посчитать шансы в дуэли, если знаешь меткость каждого из игроков? На эти и многие другие вопросы теории вероятностей слушатели получат ответ на лекции, которую прочтет российский математик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Савватеев.
Проспект Мира, дом 123б
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Предки людей и другие гоминиды подвергались воздействию токсичного свинца на протяжении более двух миллионов лет. Постоянная борьба с ядом могла повлиять на эволюцию мозга и дать современному человеку преимущество перед его вымершими родственниками.
Солнечные панели, ветер или земля: ученые объяснили, почему идеального источника энергии для дома не существует
С каждым годом все больше владельцев частных домов задумываются о собственной энергетической независимости. Желание сократить растущие счета за электричество, обезопасить себя от перебоев в централизованной сети и снизить личный углеродный след толкает нас на поиски альтернатив ископаемому топливу. Глянцевые брошюры обещают нам будущее, где дом полностью питается от блестящих солнечных панелей на крыше или изящного ветрогенератора на участке. Но так ли прост этот выбор? Какой путь предпочесть? Как объясняет профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов, погоня за одним универсальным решением — это ловушка. Настоящая эффективность и подлинная автономия кроются в грамотном, научном подходе к сочетанию технологий.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Декабря, 2021
Изменения климата и языковое разнообразие
14 Декабря, 2024
Информация о прошлом климате тает вместе со льдом
17 Июля, 2014
10 самых необычных танков в истории
23 Декабря, 2017
Пролетая над гнездом Казанки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии