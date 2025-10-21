  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Занимательная вероятность

Слушатели узнают, что такое «непрерывная вероятность», и как оценить реальные шансы на случайную встречу.

ВДНХ
29 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123б

О мероприятии

Что такое «парадокс Монти-Холла» и с чем его едят? Ошибка или болезнь? Как правильно интерпретировать медицинские анализы? Что такое «непрерывная вероятность», и как оценить реальные шансы на случайную встречу? Как посчитать шансы в дуэли, если знаешь меткость каждого из игроков? На эти и многие другие вопросы теории вероятностей слушатели получат ответ на лекции, которую прочтет российский математик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Савватеев.

Расписание
29
Среда
Октябрь 2025
Проспект Мира, дом 123б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123б

21 октября, 05:00
Александр Речкин
2
# вероятность
# математика
# теория вероятности
Комментарии

Aleksandr Kuznecov
3 минуты назад
P., открыто кем? Или точнее написано кем,богом? Или тысячами "пастухов-писателей" дабы контролировать стадо?

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Алексей Мишарин
8 минут назад
Кузнец, который изготавливал этот шедевр, возможно, работал в компании с заказчиком. Очень много нюансов в оформлении. А ведь тогда не было

На побережье Балтийского моря краеведы-энтузиасты нашли 2800-летний кинжал

Ершов Владимир
49 минут назад
Помнится, одна певица ртом тоже говорила, что её "того"... Инопланетяне отпёжили, видимо, тоже бухала как не в себя😃

Психиатры описали необычный случай синдрома инкуба с сексуальными галлюцинациями

Div Simbel
2 часа назад
Тот, кто сделает машину "нажал кнопку - моментально заснул", станет самым богатым человеком мира, да ещё и с Нобелевской премией.

«Идеальный» сон снизил риск преждевременной смерти более чем на 30%

Div Simbel
2 часа назад
Тут обратный эффект: невротичный человек просто не заведёт собаку, так как ему изначально не понравится перспектива ежедневно с ней два раза

Кошатники оказались невротичнее собачников

Div Simbel
2 часа назад
Очень странно. После 45 лет я наблюдаю как раз улучшение своего здоровья.

Генетики назвали два критических возраста людей

Div Simbel
2 часа назад
Русский, будет больше умных, но и больше больных. Потому генетический скрининг таких плодов обязателен.

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Div Simbel
2 часа назад
Юрий, скорее зачинать как раз после 40, но обязательно проводить тщательный генетический анализ плода и принимать меры в случае обнаружения

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Div Simbel
2 часа назад
Вывод: чем старше отец, тем больше вероятность рождения у него гениального ребёнка с особо прогрессивными свойствами, но тем выше и вероятность

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Любовь С.
3 часа назад
Анна, Спасибо большое, что указали на описку, исправила!

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

Sergey Gorovoy
4 часа назад
Андрей, вот вас всех прёт-то!😂 а что, эти 2 моста уже... - того? а я и не в курсе ваших "уничтоженных примеров", но очень уж похоже на поклёп... будьте

Семь самых интересных мостов мира, где инженерия превращается в искусство

Илья Иванов
4 часа назад
Рад за Данию, это моя любимая страна, проэкологическая, спортивная, киберспортивная. Хотя Испания ещё классная, там климат получше

Названа самая счастливая страна в мире

Child Lover
4 часа назад
Вот ответ ChatGPT (уже предвосхищаю, что он тоже редактируется западными спецслужбами): Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года — одно из самых

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Sergey Gorovoy
4 часа назад
pat, в незалежной, как вы выразились экспромтом, о которой я и не думал заикаться, считают тысячами, вплоть до 🚀 бесконечности.

Семь самых интересных мостов мира, где инженерия превращается в искусство

Child Lover
4 часа назад
Я не изображаю из себя хорошего человека. Добро относительно. Даже ник мой, хоть и отображает моё частое состояние отчасти, далеко не всем

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Коля Дмитриев
4 часа назад
Там нету жизни куда они собрались бл вот нехй людям делать будут жить в скафандрах

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Анна Пилип
5 часов назад
Naked-science, уберите science из названия, если капля масла не растворитЬся у вас в воде.. Позор просто.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

Жандос Султан
5 часов назад
А можно мне на Марс? Кто интересно этим занимается? Имею ввиду с набором человек. Куда и как обратиться? И вообще это реально? наверно нам не дано

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Serge Safarian
5 часов назад
Goderdzi, ну, так, если вы - атлишник, то прочитайте и переведите первый абзац произведения( а не разъяснительную часть! ) : а затем перейдем к другим

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Serge Safarian
5 часов назад
Иван Иван, хотел было наградить тебя титулом "дважды Ду 🦞" : но ты уже - дважды Иван.

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

